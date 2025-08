Ciclismo – Alessia Orsi (Bft Burzoni VO2 Team Pink) sul podio a Valvasone

Ha compiuto 17 anni da qualche giorno e come regalo si è fatta un bel doppio piazzamento di prestigio in una corsa Donne Open, dove in gara ci sono anche le più esperte Elite. A Valvasone domenica da protagonista per Alessia Orsi, Juniores modenese classe 2008 della Bft Burzoni VO2 Team Pink che ha centrato la quinta posizione assoluta e il secondo posto nella propria categoria, dietro solamente alla friulana Chantal Pegolo. Per le “panterine”, anche un’altra doppia top ten Juniores con la campionessa italiana Matilde Rossignoli nona e con la cuneese Camilla Bezzone decima.

Ordine d’arrivo Donne Open Valvasone Arzene

1° Irma Siri (Top Girls – Fassa Bortolo) 108 chilometri in 2 ore 26 minuti e 43 secondi, media 44,167

2° Chantal Pegolo (Conscio Pedale Del Sile)

3° Giulia Vallotto (Team Mendelspeck E – Work)

4° Lara Crestanello (Born To Zhiraf Btc City Ljubljana)

5° Alessia Orsi (Bft Burzoni VO2 Team Pink)

6° Chiara Reghini (Top Girls – Fassa Bortolo)

7° Camilla Murro (Libertas Ceresetto)

8° Virginia Bortoli (Top Girls – Fassa Bortolo)

9° Clarissa Laghi (Breganze Millenium)

10° Sofia Guichardaz (Libertas Ceresetto).

Classifica Donne Juniores Valvasone Arzene

1° Chantal Pegolo (Conscio Pedale Del Sile) 108 chilometri in 2 ore 26 minuti e 43 secondi, media 44,167

2° Alessia Orsi (Bft Burzoni VO2 Team Pink)

3° Camilla Murro (Libertas Ceresetto)

4° Clarissa Laghi (Breganze Millenium)

5° Sofia Guichardaz (Libertas Ceresetto)

6° Sara Segala (Team Wilier Breganze)

7° Ilaria Marinetto (Breganze Millenium)

8° Eleonora Deotto (Breganze Millenium)

9° Matilde Rossignoli (Bft Burzoni VO2 Team Pink)

10° Camilla Bezzone (Bft Burzoni VO2 Team Pink).

