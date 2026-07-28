Ciclismo su Pista – 6 Giorni delle Rose: Guazzini-Fidanza dominano la Madison! Brillano anche Fiorin e Vogel

Quinta e penultima serata di gare ai Gran Premi Internazionali di Fiorenzuola – 6 Giorni delle Rose Bianche, caratterizzata da sfide spettacolari e da un’ottima prova degli azzurri. Il campione europeo dello Scratch Alex Vogel ha conquistato il G.P. Arduini, Vittoria Guazzini e Martina Fidanza hanno dominato l’Americana Donne, mentre Matteo Fiorin si è riscattato vincendo l’Eliminazione Uomini dopo il secondo posto ottenuto nello Scratch.

SCRATCH UOMINI ELITE

Il campione europeo in carica dello Scratch Alex Vogel si è aggiudicato lo Scratch Uomini Elite – G.P. Arduini al termine di una gara decisa soltanto negli ultimi metri. L’azzurro Matteo Fiorin aveva lanciato per primo la volata, ma è stato rimontato nel finale da Vogel, che ha confermato il proprio valore imponendosi allo sprint. Terzo posto per il giapponese Yoshiki Terada.

AMERICANA DONNE ELITE

Le azzurre Vittoria Guazzini (campionessa olimpica della specialità) e Martina Fidanza hanno dominato l’Americana Donne Elite – G.P. Siderpighi, imponendosi con autorità al termine di una prova condotta sempre nelle posizioni di vertice. La coppia della Rossetti Market ha chiuso con 32 punti, precedendo il tandem Polina Danshina – Valeriya Valgonen della Padana Impianti (26) e la coppia giapponese Yumi Kajihara – Tsuyaka Uchino de Il Rintocco (21).

ELIMINAZIONE UOMINI ELITE

L’azzurro Matteo Fiorin si è aggiudicato l’Eliminazione Uomini Elite – G.P. Aura – Manghi Group, prendendosi la rivincita dopo il secondo posto nello Scratch. Il campione europeo Under 23 ha disputato una gara di grande personalità e, rimasto a giocarsi il successo con il giapponese Kazushige Kuboki, lo ha superato con una splendida volata finale. Terzo posto per il polacco Daniel Staniszewski.

IL PROGRAMMA DEL 25 LUGLIO (GIORNO 6)

Dalle 18.00 si aprirà il programma con le qualificazioni della Corsa a Punti Donne Elite – G.P. Rossetti Market e dell’Americana Uomini Elite – G.P. Siderpighi. In apertura di serata spazio anche all’evento dedicato ai Giovanissimi – Memorial Benvenuto Corradi “Pacio”.

Dalle 21.00 spazio alle finali della Corsa a Punti Donne Elite – G.P. Rossetti Market e dell’Americana Uomini Elite – G.P. Siderpighi.

L’ingresso al Velodromo è gratuito. Info, classifiche e live streaming sul sito www.fiorenzuolatrack.eu.

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