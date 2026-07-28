Ciclismo – Agata Campana e Alessia Orsi (Bft Burzoni VO2 Team Pink) in azzurro alla Watersley Ladies Challenge

Doppia chiamata in azzurro per la Bft Burzoni VO2 Team Pink, rappresentata dalla trentina Agata Campana e dalla modenese Alessia Orsi alla Watersley Ladies Challenge, gara a tappe su strada in Olanda valida come prova di Coppa delle Nazioni Donne Juniores in programma da domani (venerdì) a domenica. Le due “panterine” rappresenteranno l’Italia insieme a Maria Acuti, Elisa Bianchi (Team Biesse Carrera Zambelli), Anna Bonassi (Sport Club Brescia Fiorenzo Magni Flandres Love) e Linda Rapporti (Breganze Millenium).

Tre le tappe in programma: si inizierà venerdì 24 luglio con una breve cronometro individuale di 6,4 chilometri, seguita da due corse di 88,2 e 85,1 chilometri, tutte con partenza e arrivo a Watersley, cittadina del Limburgo meridionale. La Campana aveva già trionfato quest’anno in Olanda, vincendo la terza tappa dell’Epz Omloop Van Borsele, altra prova di Coppa delle Nazioni.

Inoltre, domenica la Bft Burzoni VO2 Team Pink sarà in gara nel Trofeo Prealpi in Rosa, gara Donne Open a Tarzo.

“E’ una classica – spiega la ds Krizia Corradetti – alla quale abbiamo sempre tenuto a partecipare, una delle corse più impegnative della stagione dove la salita rappresenta il punto chiave. Avremo purtroppo solo due atlete al via, Martina Orsi e Matilde Rossignoli; la gara vedrà 8 giri del circuito disegnato intorno al lago per poi affrontare la salita finale più impegnativa che condurrà in ultima battuta all’arrivo. Inoltre, siamo contenti di riuscire a rappresentare i colori azzurri alla Watersley Ladies Challenge con Agata Campana e Alessia Orsi, sperando che riescano a cogliere i migliori risultati guidate da Marta Bastianelli e Diego Bragato. Nel complesso, vediamo che frutti arriveranno da questo intenso week end di gare”.

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