Ciclismo su Pista – 6 Giorni delle Rose: vittorie di Konrad, Kajihara e Shichkin

Quarta serata di gare ai Gran Premi Internazionali di Fiorenzuola – 6 Giorni delle Rose Bianche, che ha visto assegnare tre prove Elite. Ad imporsi sono stati la bielorussa Palina Konrad nello Scratch Donne, il russo Vlas Shichkin nella Corsa a Punti Uomini e la giapponese Yumi Kajihara nell’Eliminazione Donne, al termine di una serata ancora una volta caratterizzata da gare spettacolari e di alto livello tecnico.

SCRATCH DONNE ELITE

La bielorussa Palina Konrad si è aggiudicata lo Scratch Donne Elite – G.P. Padana Impianti al termine di una gara risolta dall’attacco della stessa Konrad e dell’azzurra Vittoria Guazzini, capaci di guadagnare un vantaggio che si è rivelato decisivo. Sul traguardo è stata Konrad a imporsi nettamente nello sprint a due, mentre alle loro spalle la statunitense Stephanie Lawrence ha regolato il gruppo conquistando il terzo posto.

CORSA A PUNTI UOMINI ELITE

Il russo Vlas Shichkin si è aggiudicato la Corsa a Punti Uomini Elite – G.P. TAL, al termine di una gara intensa e combattuta, caratterizzata da continui cambi di leadership e da numerosi atleti ancora in corsa per la vittoria fino alle battute conclusive. A risultare decisivo è stato l’ultimo sprint, che ha permesso a Shichkin di chiudere con 45 punti, precedendo Sergey Rostovtsev (41) e l’azzurro Simone Consonni (40), costantemente nelle posizioni di vertice e migliore degli italiani.

ELIMINAZIONE DONNE ELITE

La giapponese Yumi Kajihara, campionessa del mondo dell’Omnium nel 2020 e medaglia d’argento olimpica della specialità ai Giochi di Tokyo 2021, si è aggiudicata l’Eliminazione Donne Elite – G.P. BFT – Memorial Alberto Burzoni, imponendosi al termine di una gara combattuta e di alto livello tecnico. Nelle fasi decisive Kajihara ha avuto la meglio su Valeriya Valgonen, mentre l’azzurra Vittoria Guazzini ha completato il podio, confermandosi tra le grandi protagoniste della seta. Da segnalare anche il quinto posto dell’altra italiana Valentina Basilico.

IL PROGRAMMA DEL 24 LUGLIO (GIORNO 5)

Dalle 18.00 si aprirà il programma con le qualificazioni dello Scratch Uomini Elite – G.P. Arduini, dell’Americana Donne Elite – G.P. Siderpighi e dell’Eliminazione Uomini Elite – G.P. Aura – Manghi Group.

Dalle 21.00 spazio alle finali dello Scratch Uomini Elite – G.P. Arduini, dell’Americana Donne Elite – G.P. Siderpighi e dell’Eliminazione Uomini Elite – G.P. Aura – Manghi Group.

L’ingresso al Velodromo è gratuito. Info, classifiche e live streaming sul sito www.fiorenzuolatrack.eu.

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