Ciclismo – Tris di risultati tra Toscana e Piemonte per l’Asd Programma Auto

Tris di risultati nello scorso week end per l’Asd Programma Auto, protagonista su altrettanti fronti di gara nel panorama amatoriale delle due ruote.
Alla Gran Fondo Poggi di Maremma, in Toscana, ancora in evidenza Federica Figliola, vincitrice della propria categoria Donne C e nona assoluta nella graduatoria femminile. Sempre in Toscana, alla Granfondo Puccini Città di Lucca nuovo risultato di rilievo per Dario Salvaderi, con lo scalatore lodigiano nono assoluto, ottavo uomo al traguardo e terzo nella categoria Master 5 alle spalle dell’ex professionista lituano Raimondas Rumsas.
Infine, il Piemonte, dove alla Gran Fondo Internazionale di Torino dove i colori piacentini sono stati tenuti sugli scudi da Matteo Badini, nono negli Juniores e in top trenta assoluta (ventiseiesimo posto).