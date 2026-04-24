Volley – Domenica di finali per la VAP: la under 18 si gioca il titolo regionale, due squadre alle final four under 13 provinciali

Una domenica, tre squadre VAP in campo per giocarsi il titolo di campionesse regionali under 18 e il primo posto nella under 13 provinciale. Quella del 26 aprile sarà una giornata davvero importante, una giornata che aprirà la fase delle finali di categoria con la Academy pronta a giocarsi a maggio altre gare fondamentali nelle final four di under 14 e under 16 regionale

In under 18 protagonista sarà la Merisana VAP, squadra di coach Michele Fanni, che dopo la doppia vittoria in semifinale con Forlì domenica alle diciassette affronterà a Modena l’Anderlini che aveva conquistato il titolo regionale di categoria nel 2025.

L’obiettivo della qualificazione alle fasi nazionali di Cremona e Offanengo (previste tra 11 e 17 maggio) già conquistato, il desiderio di giocarsi un titolo prestigioso prima di confrontarsi con le migliori squadre provenienti da ogni angolo del paese.

Spiega Fanni

«Sono soddisfatto della stagione fino a questo momento, un bilancio sicuramente positivo. Abbiamo centrato l’obiettivo delle finali nazionali e ci stiamo preparando al meglio per affrontare la finale regionale consapevoli del valore dell’avversario: siamo pronti e carichi per affrontare questa partita».

Nelle finali under 13 invece la Academy fa addirittura doppietta: sono infatti due le formazioni che hanno conquistato l’accesso tra le migliori quattro squadre della provincia con la Laminati Cavanna VAP dei coach Mazza e Gandolfi qualificata da prima ed imbattuta senza aver concesso un set alle avversarie e la Bar da Luca VAP, composta interamente da under 12, che i coach De Piccoli e Riccardi hanno saputo condurre fino allo spareggio con Monticelli per assicurarsi l’ultimo slot insieme alla Pallavolo Alsenese e Miovolley.

Nella semifinale final four, in programma domenica alle 10:30 alla Salvadè, sarà proprio sfida in famiglia con le due squadre VAP a giocarsi un posto nella finalissima del pomeriggio.

Le parole di coach Mazza

«Le finali rimangono comunque sempre un “campionato” a parte. Giocheremo le nostre partite cercando solo di dare il meglio di quello che sappiamo fare: abbiamo affrontato la settimana con lo stesso obiettivo di inizio stagione, quello di cercare sempre di migliorare anche una piccola cosa ad ogni allenamento».

Le parole di coach De Piccoli

«La stagione, come da accordi con il direttore tecnico Michele Fanni, era improntata esclusivamente alla crescita tecnica di bimbe di annate 2014/15 per porre le basi per le stagioni successive. Il doppio campionato under 13 e 14 era stato scelto proprio per permettere a tutte di giocare tanto ad un livello più stimolante dell’unger 12. Il gruppo, ben supportato dalle famiglie (fondamentali a questa età), ha lavorato sempre con impegno ed entusiasmo non scontati a questa giovane età, e la conquista della final four under 13 è stato il premio finale che le ragazze si sono meritate».

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