Doppia inaugurazione per il Cineclub a Carpaneto, Museo dell’immagine nuova sede operativa

Doppio importante appuntamento sabato scorso per il Cineclub Piacenza Giulio Cattivelli che ha segnato una tappa decisamente significativa nella sua storia ormai pluridecennale.

Alle 15.00, con una nutrita partecipazione, si è tenuta l’inaugurazione del “Museo dell’immagine” allestito nell’interrato del palazzo comunale di Carpaneto. Il taglio del nastro è toccato a Valter Sirosi – presidente del Cineclub – insieme al Ministro Tommaso Foti, alla Senatrice Elena Murelli e all’assessore del comune di Carpaneto, Gianfranco Calderoni. Oltre a diversi amministratori dei comuni limitrofi, presenti anche alcune figure di rilievo a testimonianza del riconoscimento a livello nazionale del lavoro del Cineclub: Lorenzo Caravello (Presidente FEDIC), Jacqueline Pante (delegata U.N.I.C.A. International) e Flavia Petrin (Presidente nazionale AIDO).

Grande stupore poi nello scoprire le decine di oggetti esposti nel museo, con attrezzature cine-fotografiche donate dai soci che coprono il periodo da fine ‘800 al ‘900. Particolare interesse per il visore stereoscopico che fu regalato nel 1910 per il battesimo del cardinale Silvio Oddi: porporato che più tardi lo donò alla storica maestra Prati della valdarda la quale, a sua volta, lo fece avere all’allora direttore di Libertà Gaetano Rizzuto che lo mise subito a disposizione del Cineclub (di cui oggi è presidente onorario).

I discorsi degli intervenuti hanno sottolineato l’enorme importanza di una collezione simile (probabilmente unica in Italia) per la capacità di costituire una memoria tangibile del territorio piacentino e di raccontare l’evoluzione tecnologica in quello che è l’affascinante mondo delle immagini.

Alle 17.00 il secondo appuntamento per l’inaugurazione della sede operativa del Cineclub (sempre nei locali che ospitano il museo dell’immagine) con il Presidente Sirosi accompagnato da Gianluca Groppi in rappresentanza del gruppo NON SOLO FOTO e dai consiglieri del Cineclub (con la vice presidente Marilena Massarini); questa volta a tagliare il nastro il Sindaco di Carpaneto, Andrea Arfani accompagnato da alcuni amministratori dei comuni della valdarda. Sirosi ha sottolineato che a scegliere Carpaneto (grazie alla grande disponibilità dell’amministrazione comunale locale) si è arrivati dopo aver bussato alle porte di diverse altre amministrazioni (a partire da Piacenza), senza però ricevere risposte. Il sindaco Arfani ha posto l’accento sul grande valore culturale della presenza del Cineclub, in un panorama associativo decisamente significativo nel territorio comunale.

L’intensa giornata si è conclusa con un rinfresco nel cortile del municipio e l’immancabile torta offerta ai tanti presenti.