Stagione del cinema all’aperto 2023 all’Arena Daturi, proiezioni fino al 15 settembre. Torna la manifestazione più lunga dell’estate culturale piacentina, molto attesa già da maggio (tante le richieste di info) e finalmente annunciata. Inaugurazione martedì 27 giugno e chiusura il 15 settembre, quindi proiettore acceso per ben due mesi e mezzo con 74 spettacoli in 69 serate.

Iniziativa di Arci Piacenza Aps e Cinemaniaci Associazione Culturale Aps, realizzata in collaborazione con il Comune di Piacenza e con il sostegno di molte realtà tra cui Fondazione di Piacenza e Vigevano e Regione Emilia-Romagna.

Qualche altro dato?

40 spettacoli con ingresso a 3,50 euro per tutti grazie all’iniziativa Cinema Revolution, tre film restaurati e provenienti dalla rassegna Il Cinema Ritrovato della Cineteca di Bologna, tredici proiezioni in lingua originale con sottotitoli in italiano (un film cinese, uno messicano, uno coreano, uno iraniano, film dai Balcani e film dalla Scandinavia), grandi maestri e autori emergenti… Otto serate a ingresso libero, tre serate in collaborazione con Asp Città di Piacenza per uno sguardo rivolto alle tematiche sociali, sei giovani del Liceo Cassinari in stage, quindici opere dirette o co-dirette da donne, la seconda parte della rassegna di film omaggio ai 140 anni del quotidiano Libertà (dopo i primi titoli proposti allo Spazio Rotative di Libertà nel mese di maggio), cinque film selezionati dalla rassegna Ucca “L’Italia che non si vede”, venticinque film italiani tra i più amati e altri da scoprire, cinque documentari, film provenienti dai principali festival internazionali, titoli premiati con gli Oscar e altri premi europei e nazionali…

Gli ospiti

Giovedì 5 luglio alla proiezione di “Delta”, film interpretato da Alessandro Borghi e Luigi Lo Cascio, sarà presente il regista Michele Vannucci, mentre venerdì 6 luglio saranno il critico cinematografico e autore televisivo Enrico Ghezzi e il regista Alessandro Gagliardo a presentare il film “Gli ultimi giorni dell’umanità”. Domenica 9 luglio invece, tornerà a Piacenza la giovane Angela Norelli, già vincitrice del Premio Cat 2019 con un saggio su Quarto potere di Orson Wells, per presentare – prima del lungometraggio in programma – il suo cortometraggio “Ai bambini piacen nascondersi”, selezionato al Torino Film Festival. La serata di lunedì 10 luglio si aprirà con la proiezione del docufilm prodotto da Arci Piacenza e realizzato da Simona Brambilla e Chiara Granata “Le malcontente”, storia delle lotte sindacali nel settore tessile piacentino negli anni Sessanta e Settanta del ‘900 raccontata attraverso le voci delle donne protagoniste. Giovedì 14 settembre si terrà la proiezione di “Radio libere tutti” di Augusta Grecchi e Roberto Dassoni sull’esperienza piacentina delle radio libere.

Piero Verani

Direttore artistico del Cinema sotto le stelle, presidente Cinemaniaci e vicepresidente Arci

Stagione del cinema all’aperto 2023, Informazioni utili

Orari inizio spettacoli: ore 21:45 fino al 13 luglio; ore 21:30 dal 17 luglio; ore 21:15 in agosto; ore 21 in settembre. Apertura biglietteria: 45 minuti prima del film. Biglietto di ingresso: intero 6,50 €, ridotto 5 €. Le proiezioni rinviate o sospese per maltempo saranno recuperate, se possibile, nei giorni di riposo. In caso di sospensione della proiezione causa maltempo, non è previsto alcun rimborso.

PROGRAMMA

MARTEDÌ 27 GIUGNO ORE 21:45 VM 16 V.O. CON SOTTOTITOLI PREMIO CAT INGRESSO PROMO €. 5

PSYCHO – PSYCO

Diretto da Alfred Hitchcock, con Janet Leigh e Anthony Perkins, 1h 19’, USA 1960

Il Cinema Ritrovato

MERCOLEDÌ 28 GIUGNO ORE 21:45 V.O. CON SOTTOTITOLI PREMIO CAT INGRESSO PROMO €. 5

ÉL – LUI

Diretto da Luis Buñuel, 1h 22’, MEX 1953

Il Cinema Ritrovato

Proiezione preceduta dal cortometraggio ARIANNA 12’ – CNA Cinema e Audiovisivo di Piacenza

GIOVEDÌ 29 GIUGNO ORE 21:45 V.O. CON SOTTOTITOLI PREMIO CAT INGRESSO PROMO €. 5

THE WARRIORS – I GUERRIERI DELLA NOTTE

Diretto da Walter Hill, 1h 32’, USA 1979

Il Cinema Ritrovato

VENERDÌ 30 GIUGNO ORE 21:45 RASSEGNA “ACCADDE DOMANI” INGRESSO €. 3,50 – CINEMA REVOLUTION

RAPITO

Diretto da Marco Bellocchio, con Enea Sala e Leonardo Maltese, 2h 14’, ITA 2023

DOMENICA 2 LUGLIO ORE 21:45 VM 14 INGRESSO €. 3,50 – CINEMA REVOLUTION

BENEDETTA

Diretto da Paul Verhoeven, con Virginie Efira e Charlotte Rampling, 2h 11’, FRA-BEL-NL 2023

LUNEDÌ 3 LUGLIO ORE 21:45 RASSEGNA “ACCADDE DOMANI” INGRESSO €. 3,50 – CINEMA REVOLUTION

IL COLIBRÌ

Diretto da Francesca Archibugi, con Pierfrancesco Favino e Kasia Smutniak, 2h 6’, ITA 2022

MARTEDÌ 4 LUGLIO ORE 21:45 INGRESSO GRATUITO

PRIMA PAGINA

Diretto da Billy Wilder, con Jack Lemmon, Walter Matthau, Susan Sarandon, 1h 45’, USA 1974

È la stampa, bellezza! 140 anni “Libertà”

MERCOLEDÌ 5 LUGLIO ORE 21:45 RASSEGNA “ACCADDE DOMANI” INGRESSO €. 3,50 – CINEMA REVOLUTION

DELTA

Diretto da Michele Vannucci, con Alessandro Borghi e Luigi Lo Cascio, 1h 45’, ITA 2022

Proiezione con l’autore

GIOVEDÌ 6 LUGLIO ORE 21:45 RASSEGNA “ACCADDE DOMANI” PREMIO CAT INGRESSO €. 3,50 – CINEMA REVOLUTION

GLI ULTIMI GIORNI DELL’UMANITA’

Diretto da Enrico Ghezzi e Alessandro Gagliardo, con Aura e Adelchi Ghezzi e Toni Servillo, 3h 16’, ITA 2023

Proiezione con gli autori

VENERDÌ 7 LUGLIO ORE 21:45 INGRESSO €. 3,50 – CINEMA REVOLUTION

EMILY

Diretto da Frances O’Connor, con Emma Mackey e Fionn Whitehead, 2h 10’, GB 2023

SABATO 8 LUGLIO ORE 21:45

SPIDER-MAN: ACROSS THE SPIDER-VERSE

Diretto da Joaquim Dos Santos, Kemp Powers, Justin K. Thompson, 2h 20’, USA 2023

DOMENICA 9 LUGLIO ORE 21:45 RASSEGNA “ACCADDE DOMANI” PREMIO CAT INGRESSO €. 3,50 – CINEMA REVOLUTION

GIGI LA LEGGE

Diretto da Alessandro Comodin, 1h 42’, ITA 2023

Proiezione preceduta dal cortometraggio “Ai bambini piace nascondersi” di Angela Norelli, 15’, presentato al Torino Film Festival

LUNEDÌ 10 LUGLIO ORE 21:45 UCCA – “L’ITALIA CHE NON SI VEDE” PREMIO CAT INGRESSO €. 3,50 – CINEMA REVOLUTION

PICCOLO CORPO

Diretto da Laura Samani, 1h 29’, ITA 2022

Preceduto dalla proiezione a ingresso gratuito di “Le Malcontente” di Simona Brambilla e Chiara Granata, 28’

MARTEDÌ 11 LUGLIO ORE 21:45 INGRESSO GRATUITO

GOOD NIGHT AND GOOD LUCK

Diretto da George Clooney, con David Strathairn, Frank Langella, Robert Downey Jr., Patricia Clarkson, 1h 30, USA 2005

È la stampa, bellezza! 140 anni “Libertà”

MERCOLEDÌ 12 LUGLIO ORE 21:45 V.O. CON SOTTOTITOLI INGRESSO €. 3,50 – CINEMA REVOLUTION

IL CORSETTO DELL’IMPERATRICE

Diretto da Marie Kreutzer, con Vicky Krieps e Colin Morgan, 1h 53’, Austria 2022

GIOVEDÌ 13 LUGLIO ORE 21:45

OMICIDIO NEL WEST END

Diretto da Tom George, con Sam Rockwell e Saoirse Ronan, 1h 38’, USA 2022

LUNEDÌ 17 LUGLIO ORE 21:30 UCCA – “L’ITALIA CHE NON SI VEDE” PREMIO CAT INGRESSO €. 3,50 – CINEMA REVOLUTION

RE GRANCHIO

Diretto da Alessio Rigo de Righi e Matteo Zoppis, 1h 40’, ITA-FRA-ARG 2021

MARTEDÌ 18 LUGLIO ORE 21:30 INGRESSO GRATUITO

THE POST

Diretto da Steven Spielberg, con Tom Hanks e Meryl Streep, 1h 56’, USA 2017

È la stampa, bellezza! 140 anni “Libertà”

MERCOLEDÌ 19 LUGLIO ORE 21:30 V.O. CON SOTTOTITOLI

THE WHALE

Diretto da Darren Aronofsky, con Brendan Fraser e Sadie Sink, 1h 57’, USA 2023

GIOVEDÌ 20 LUGLIO ORE 21:30 RASSEGNA “ACCADDE DOMANI” INGRESSO €. 3,50 – CINEMA REVOLUTION

IL SOL DELL’AVVENIRE

Diretto da Nanni Moretti, con Margherita Buy, Valentina Romani, Silvio Orlando, Barbora Bobulova,

Mathieu Amalric, 1h 35’, ITA 2023

Preceduto da “Parlano i (manu) fatti” – 50° ANCE Emilia-Romagna 1972-2022

SABATO 22 LUGLIO ORE 21:30

AIR – LA STORIA DEL GRANDE SALTO

Diretto da Ben Affleck, con Matt Damon, Ben Affleck, Jason Bateman, Viola Davis, 1h 53’, USA 2023

DOMENICA 23 LUGLIO ORE 21:30

GLI SPIRITI DELL’ISOLA

Diretto da Martin McDonagh, con Colin Farrell e Brendan Gleeson, 1h 54’, IRL-GB-USA 2022

LUNEDÌ 24 LUGLIO ORE 21:30 UCCA – “L’ITALIA CHE NON SI VEDE” PREMIO CAT INGRESSO €. 3,50 – CINEMA REVOLUTION

RIMINI

Diretto da Ulrich Seidl, 1h 54’, AUS-FRA-GER 2022

MARTEDÌ 25 LUGLIO ORE 21:30 INGRESSO €. 3,50 – CINEMA REVOLUTION

MON CRIME – LA COLPEVOLE SONO IO

Diretto da François Ozon, con Nadia Tereszkiewicz, Rebecca Marder, Isabelle Huppert, 1h 44’, FRA 2023

MERCOLEDÌ 26 LUGLIO ORE 21:30 V.O. CON SOTTOTITOLI

TÁR

Diretto da Todd Field, con Cate Blanchett e Mark Strong, 2h 38’, USA 2022

GIOVEDÌ 27 LUGLIO ORE 21:30 INGRESSO €. 3,50 – CINEMA REVOLUTION

LE OTTO MONTAGNE

Diretto da Felix van Groeningen e Charlotte Vandermeersch, con Luca Marinelli e Alessandro Borghi, 2h 27’, ITA-FRA-BEL 2022

VENERDÌ 28 LUGLIO ORE 21:30

BABYLON

Diretto da Damien Chazelle, con Margot Robbie e Brad Pitt, 3h 9’, USA 2022

SABATO 29 LUGLIO ORE 21:30 RASSEGNA “ACCADDE DOMANI” INGRESSO €. 3,50 – CINEMA REVOLUTION

L’ULTIMA NOTTE DI AMORE

Diretto da Andrea Di Stefano, con Pierfrancesco Favino e Linda Caridi, 2h, ITA 2023

LUNEDÌ 31 LUGLIO ORE 21:30 UCCA – “L’ITALIA CHE NON SI VEDE” PREMIO CAT INGRESSO €. 3,50 – CINEMA REVOLUTION

BROTHERHOOD

Diretto da Francesco Montagner, 1h 37’, ITA-REP. CECA 2022

MARTEDÌ 1 AGOSTO ORE 21:15

TERRA E POLVERE

Diretto da Li Ruijun, 2h 13’, CINA 2023

MERCOLEDÌ 2 AGOSTO ORE 21:15 V.O. CON SOTTOTITOLI

EVERYTHING EVERYWHERE ALL AT ONCE

Diretto da Dan Kwan, Daniel Scheinert, con Michelle Yeoh e Stephanie Hsu, 2h 20, USA 2022

Film vincitore di 7 Premi Oscar 2023 tra cui Miglior film

GIOVEDÌ 3 AGOSTO ORE 21:15 INGRESSO €. 3,50 – CINEMA REVOLUTION

ANIMALI SELVATICI

Diretto da Cristian Mungiu, 2h 5’, ROM-FRA 2022

VENERDÌ 4 AGOSTO ORE 21:15 INGRESSO €. 3,50 – CINEMA REVOLUTION

UNA RELAZIONE PASSEGGERA

Diretto da Emmanuel Mouret, 1h 40’, FRA 2023

SABATO 5 AGOSTO ORE 21:15 RASSEGNA “ACCADDE DOMANI” INGRESSO €. 3,50 – CINEMA REVOLUTION

LA STRANEZZA

Diretto da Roberto Andò, con Toni Servillo, Ficarra e Picone, Donatella Finocchiaro 1h 43’, ITA 2022

LUNEDÌ 7 AGOSTO ORE 21:15 INGRESSO €. 3,50 – CINEMA REVOLUTION

TRE DI TROPPO

Diretto da Fabio De Luigi, con Fabio De Luigi e Virginia Raffaele, 1h 30’, ITA 2023

MARTEDÌ 8 AGOSTO ORE 21:15 INGRESSO €. 3,50 – CINEMA REVOLUTION

UN BEL MATTINO

Diretto da Mia Hansen-Løve, con Léa Seydoux e Pascal Greggory, 1h 52’, FRA 2023

MERCOLEDÌ 9 AGOSTO ORE 21:15 V.O. CON SOTTOTITOLI

AIR – LA STORIA DEL GRANDE SALTO

Diretto da Ben Affleck, con Matt Damon, Ben Affleck, Jason Bateman, Viola Davis, 1h 53’, USA 2023

GIOVEDÌ 10 AGOSTO ORE 21:15 INGRESSO €. 3,50 – CINEMA REVOLUTION

L’INNOCENTE

Diretto da Louis Garrel, con Louis Garrel e Anouk Grinberg, 1h 39’, FRA 2023

VENERDÌ 11 AGOSTO ORE 21:15 INGRESSO €. 3,50 – CINEMA REVOLUTION

EMILY

Diretto da Frances O’Connor, con Emma Mackey e Fionn Whitehead, 2h 10’, GB 2023

SABATO 12 AGOSTO ORE 21:15

NON COSI’ VICINO

Diretto da Marc Forster, con Tom Hanks e Rachel Keller, 2h 6’, USA 2023

LUNEDÌ 14 AGOSTO ORE 21:15 RASSEGNA “ACCADDE DOMANI” INGRESSO €. 3,50 – CINEMA REVOLUTION

STRANIZZA D’AMURI

Diretto da Giuseppe Fiorello, con Samuele Segreto e Gabriele Pizzurro, 2h 10’, ITA 2023

MARTEDÌ 15 AGOSTO ORE 21:15

MAGIC MIKE – THE LAST DANCE

Diretto da Steven Soderbergh, Channing Tatum e Salma Hayek, 1h 52’, USA 2023

MERCOLEDÌ 16 AGOSTO ORE 21:15 V.O. CON SOTTOTITOLI

DECISION TO LEAVE

Diretto da Park-Chan Wook, 2h 18’, COREA SUD 2023

GIOVEDÌ 17 AGOSTO ORE 21:15 RASSEGNA “ACCADDE DOMANI” INGRESSO €. 3,50 – CINEMA REVOLUTION

L’IMMENSITA’

Diretto da Emanuele Crialese, con Penélope Cruz e Luana Giuliani, 1h 34’, ITA-FRA 2022

VENERDÌ 18 AGOSTO ORE 21:15

EMPIRE OF LIGHT

Diretto da Sam Mendes, con Olivia Colman e Michael Ward, 1h 59’, USA 2023

SABATO 19 AGOSTO ORE 21:15

AVATAR – LA VIA DELL’ACQUA

Diretto da James Cameron, con Sam Worthington e Zoe Saldana, 3h 12’, USA 2022

LUNEDÌ 21 AGOSTO ORE 21:15 RASSEGNA “ACCADDE DOMANI” UCCA – “L’ITALIA CHE NON SI VEDE” PREMIO CAT INGRESSO €. 3,50 – CINEMA REVOLUTION

SE FATE I BRAVI – GENOVA 2001, IL SOGNO E LA VIOLENZA

Diretto da Stefano Collizzolli e Daniele Gaglianone, 1h 41’, ITA-BEL 2022

MARTEDÌ 22 AGOSTO ORE 21:15 INGRESSO €. 3,50 – CINEMA REVOLUTION

UN APPUNTAMENTO

Diretto da Teona Strugar Mitevska, 1h 10’, DAN-BEL-SLO-CRO-BIH-MAC, 2023

MERCOLEDÌ 23 AGOSTO ORE 21:15 V.O. CON SOTTOTITOLI

GLI SPIRITI DELL’ISOLA

Diretto da Martin McDonagh, con Colin Farrell e Brendan Gleeson, 1h 54’, IRL-GB-USA 2022

GIOVEDÌ 24 AGOSTO ORE 21:15 INGRESSO €. 3,50 – CINEMA REVOLUTION

AS BESTAS

Diretto da Rodrigo Sorogoyen, 2h 17’, SPA-FRA 2023

VENERDÌ 25 AGOSTO ORE 21:15 RASSEGNA “ACCADDE DOMANI” INGRESSO €. 3,50 – CINEMA REVOLUTION

STRANIZZA D’AMURI

Diretto da Giuseppe Fiorello, con Samuele Segreto e Gabriele Pizzurro, 2h 10’, ITA 2023

DOMENICA 27 AGOSTO ORE 21:15

GLI ORSI NON ESISTONO

Diretto da Jafar Panahi, 1h 46’, IRAN 2022

LUNEDÌ 28 AGOSTO ORE 21:15 RASSEGNA “ACCADDE DOMANI” INGRESSO €. 3,50 – CINEMA REVOLUTION

IL SOL DELL’AVVENIRE

Diretto da Nanni Moretti, con Margherita Buy, Valentina Romani, Silvio Orlando, Barbora Bobulova, Mathieu Amalric, 1h 35’, ITA 2023

MARTEDÌ 29 AGOSTO ORE 21:15 INGRESSO €. 3,50 – CINEMA REVOLUTION

A LETTO CON SARTRE

Diretto da Samuel Benchetrit, con Joey Starr e Bouli Lanners, 1h 47’, FRA-BEL 2023

MERCOLEDÌ 30 AGOSTO ORE 21:15 V.O. CON SOTTOTITOLI INGRESSO €. 3,50 – CINEMA REVOLUTION

TRIANGLE OF SADNESS

Diretto da Ruben Östlund, 2h 20’, SVE 2022

GIOVEDÌ 31 AGOSTO ORE 21:15

AMSTERDAM

Diretto da David O. Russell, con Christian Bale e Margot Robbie, 2h 14’, USA 2022

VENERDÌ 1 SETTEMBRE ORE 21:00 INGRESSO €. 3,50 – CINEMA REVOLUTION

UN VIZIO DI FAMIGLIA

Diretto da Sébastien Marnier, con Laure Calamy e Suzanne Clément, 2h 5’, FRA-CAN 2023

SABATO 2 SETTEMBRE ORE 21:00 RASSEGNA “ACCADDE DOMANI” INGRESSO €. 3,50 – CINEMA REVOLUTION

IL RITORNO DI CASANOVA

Diretto da Gabriele Salvatores, con Toni Servillo e Sara Serraiocco, 1h 30, ITA 2023

LUNEDÌ 4 SETTEMBRE ORE 21:00 RASSEGNA “ACCADDE DOMANI” INGRESSO €. 3,50 – CINEMA REVOLUTION

I PIONIERI

Diretto da Luca Scivoletto, con Mattia Bonaventura e Francesco Cilia, 1h 26’, ITA 2023

MARTEDÌ 5 SETTEMBRE ORE 21:00 INGRESSO €. 3,50 – CINEMA REVOLUTION

IL PIACERE É TUTTO MIO

Diretto da Sophie Hyde, con Emma Thompson e Daryl McCormack, 1h 37’, GB 2022

MERCOLEDÌ 6 SETTEMBRE ORE 21:00 V.O. CON SOTTOTITOLI INGRESSO €. 3,50 – CINEMA REVOLUTION

PASSEGGERI DELLA NOTTE

Diretto da Mikhaël Hers, con Charlotte Gainsbourg e Quito Rayon Richter, 1h 51’, FRA 2023

GIOVEDÌ 7 SETTEMBRE ORE 21:00 INGRESSO €. 3,50 – CINEMA REVOLUTION

LA COSPIRAZIONE DEL CAIRO

Diretto da Tarik Saleh, 2h 6’, SVE-FRA 2023

VENERDÌ 8 SETTEMBRE ORE 21:00 INGRESSO €. 3,50 – CINEMA REVOLUTION

MON CRIME – LA COLPEVOLE SONO IO

Diretto da François Ozon, con Nadia Tereszkiewicz, Rebecca Marder, Isabelle Huppert, 1h 44’, FRA 2023

SABATO 9 SETTEMBRE ORE 21:00

THE FABELMANS

Diretto da Steven Spielberg, con Gabriel LaBelle e Michelle Williams, 2h 31’, USA 2022

LUNEDÌ 11 SETTEMBRE ORE 21:00 INGRESSO GRATUITO

LA TIMIDEZZA DELLE CHIOME

Diretto da Valentina Bertani, con Benjamin Israel e Joshua Israel, 1h 36’, ITA-ISR 2022

In collaborazione con ASP Città di Piacenza

MARTEDÌ 12 SETTEMBRE ORE 21:00 INGRESSO GRATUITO

CAMPIONI

Diretto da Bobby Farrelly, con Woody Harrelson e Ernie Hudson, 2h 4’, USA 2023

In collaborazione con ASP Città di Piacenza

MERCOLEDÌ 13 SETTEMBRE ORE 21:00 INGRESSO GRATUITO

COSE CHE SUCCEDONO – STORIE DI ORDINARIA ANIMAZIONE

Diretto da Nicola Berti, 1h 10’, ITA 2022

In collaborazione con ASP Città di Piacenza

GIOVEDÌ 14 SETTEMBRE ORE 21:00 INGRESSO GRATUITO

RADIO LIBERE TUTTI

Diretto da Augusta Grecchi e Roberto Dassoni, 50’, ITA 2023

Proiezione preceduta dal cortometraggio I ragazzi del Sessantotto di Alice Piccioni e Giuseppe Matteo

Giangardella, 30’

VENERDÌ 15 SETTEMBRE ORE 21:00 INGRESSO GRATUITO

SBATTI IL MOSTRO IN PRIMA PAGINA

Diretto da Marco Bellocchio, con Gian Maria Volonté e Laura Betti, 1h 33’, ITA 1972