Cisterna Volley – Gas Sales Piacenza Live dalle 18

Una Piacenza in grande fiducia è pronta ad affrontare la sua seconda trasferta consecutiva contro i ragazzi di coach Falasca.

Dopo le due vittorie contro Modena e Monza, i biancorossi a punteggio pieno affronteranno una avversaria che deve ancora trovare la sua migliore condizione, Cisterna infatti vanta un solo punto nelle prime due giornate di Superlega, acquisito nello scorso match contro Verona perso per 3-2.

Occhio però a non sottovalutare la formazione laziale che potrà affidarsi al neo campione Olimpico Theo Faure che, insieme allo spagnolo Ramon, è nella top cinque dei realizzatori di questo inizio campionato.

Primo Set