Coin e Radio Sound chiudono in bellezza, il “salotto” in centro conquista i piacentini – FOTO

Si chiude con un bilancio più che positivo la rassegna che, per quattro venerdì consecutivi, ha animato il centro storico di Piacenza grazie alla collaborazione tra Coin e Radio Sound.

L’ultimo appuntamento, andato in scena venerdì 12 giugno, ha confermato il successo dell’iniziativa, richiamando numerosi cittadini e visitatori per una serata all’insegna della cultura, dello spettacolo, dello sport e dell’intrattenimento.

Nel corso delle quattro serate il centro cittadino si è trasformato in un grande spazio di incontro e partecipazione, offrendo un programma ricco di eventi e attività capaci di coinvolgere persone di tutte le età.

Elemento distintivo della manifestazione è stata proprio la partecipazione del pubblico, chiamato a essere parte integrante dello spettacolo attraverso giochi, sorprese, premi e momenti di condivisione che hanno contribuito a creare un clima di festa e aggregazione.

Una formula vincente che ha trasformato gli appuntamenti del venerdì in un punto di riferimento per la città, valorizzando il centro storico e offrendo occasioni di socialità, divertimento e promozione del territorio.

“Creare valore per il territorio, sentirsi parte integrante della comunità e accorciare le distanze tra brand e persone”, commenta Giovanni Pace, Direttore Retail Coin.

“Con questi obiettivi si sono conclusi con straordinario successo la rassegna dei quattro appuntamenti organizzati a Piacenza da Coin, in collaborazione con Radio Sound. L’iniziativa ha trasformato lo store in un vero e proprio hub di aggregazione, dimostrando come il retail moderno possa e debba evolversi da semplice luogo di acquisto a spazio di condivisione e vicinanza sociale”.

“Un approccio orientato al community marketing che la catena ha deciso di mettere al centro della propria strategia di sviluppo. Per noi la vicinanza al territorio non è uno slogan, ma una promessa, vogliamo essere vicini alle persone, ascoltarle e valorizzare le realtà locali. Il successo di questo evento a Piacenza dimostra che quando il retail sposa l’autenticità del territorio, si crea un’energia straordinaria”.

“Un grazie di cuore alla città e ai piacentini per la splendida risposta, e a Radio Sound che è stata una cassa di risonanza perfetta per i nostri valori comuni. Questo è solo il primo passo: replicheremo questa e altre iniziative per continuare a far crescere questo legame”.

“Un ringraziamento speciale va anche alla squadra che ha operato sul campo: il Direttore del nostro store di Piacenza e a tutto lo staff del negozio. La loro leadership e la passione quotidiana sono il vero motore della nostra presenza in questa città. L’evento di Piacenza traccia la linea per i prossimi mesi: Piacenza sarà protagonista di nuovi appuntamenti e progetti mirati a consolidare una relazione sempre più stretta e sinergica con la comunità locale”.

Ultimo appuntamento, ennesimo successo

L’appuntamento conclusivo, andato in scena appunto venerdì 12 giugno, ha proposto un programma variegato capace di coinvolgere pubblici di tutte le età, tra cultura, sport, musica, danza, benessere e solidarietà.

Ad aprire il pomeriggio è stata la Titan Gym con un’esibizione di zumba dance che ha subito coinvolto il pubblico presente. Spazio poi alla cultura con Maria Grazia Passioni, che ha presentato il suo romanzo d’esordio La Nebbia e il Crisantemo.

Molto apprezzata anche la partecipazione del coro “Voci Bianche Padre Gherardo” della Casa del Fanciullo, che ha proposto i brani La scatola di baci e Un amico speciale, premiati ai Festival Internazionali di Fano 2025 e 2026.

Moda e tendenze sono state protagoniste grazie ai consigli della consulente d’immagine Giada Mazzoni, che ha illustrato le novità della moda mare 2026 con la partecipazione di due modelli.

Tra gli ospiti più attesi anche Max Repetti di ArteMusica Piacenza, che attraverso la sua musica ha ripercorso esperienze artistiche e collaborazioni con nomi importanti della scena musicale internazionale come Greg Lake, Eugenio Finardi e Sergio Muniz.

Grande curiosità ha suscitato la presenza dell’Allevamento White Nobless, che ha portato alcuni esemplari di samoiedo e spitz tedesco nano, mostrando al pubblico le potenzialità della pet therapy.

Spazio alla musica d’autore con la cantautrice piacentina Federica Infante, che ha interpretato il brano Caffè, e con Ibrido, protagonista con il singolo Quella Cadillac, racconto musicale di libertà e nuovi inizi.

Molto seguita anche la testimonianza di Cecilia Garofano, fondatrice del marchio Teaology Tea Infusion Skincare, azienda innovativa che utilizza infusi di tè al posto dell’acqua nella realizzazione dei propri prodotti cosmetici.

Non sono mancati i momenti dedicati allo sport, con le giovani atlete dell’ASD San Nicolò, scuola calcio femminile e Milan Academy, e con il Bakery Basket Piacenza, rappresentato dal coach Marco Malavasi e da alcuni giocatori dell’Under 14.

Tra gli ospiti letterari anche Massimo Proia, autore del libro Gli Scaccia, e il giornalista ed esperto di astrologia Stefano Vighi.

A chiudere il programma le coinvolgenti esibizioni della scuola di ballo New Happy Dance, che ha portato energia e spettacolo nel cuore della città.

La serata è stata accompagnata da momenti conviviali con aperitivo, degustazioni dei vini dell’Azienda Agricola Marengoni e caffè, contribuendo a creare quell’atmosfera di condivisione che ha caratterizzato l’intera rassegna.

Un finale partecipato e ricco di emozioni per un’iniziativa che ha saputo trasformare il centro storico in un luogo di incontro, valorizzando talenti, associazioni e realtà del territorio.

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