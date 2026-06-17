Sorpreso a rubare in un garage, tenta la fuga ma i vicini di casa lo bloccano fino all’arrivo della polizia: arrestato

Nella notte appena trascorsa, la Polizia di Stato ha tratto in arresto in flagranza di reato un cittadino italiano di origini brasiliane di 31 anni, colto in flagranza di reato per furto aggravato.

Il soggetto annovera già numerosi precedenti penali e di polizia per reati contro il patrimonio commessi tra il 2017 e il 2023.

L’intervento della Squadra Volante è scattato all’interno di un complesso di edilizia popolare, in cui due residenti hanno notato l’uomo mentre si introduceva abusivamente in un garage privato, metteva a soqquadro un’autovettura in sosta e ne asportava diversi oggetti di valore.

Nel tentativo di darsi alla fuga nel cortile condominiale, il soggetto è stato temporaneamente bloccato dai testimoni.

Gli agenti della Squadra Volante, giunti immediatamente sul posto, hanno fermato il soggetto e lo hanno sottoposto a perquisizione personale.

L’intero bottino è stato recuperato e riconsegnato al legittimo proprietario del veicolo.

L’uomo è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per il reato di furto aggravato in abitazione. In data odierna, a seguito del giudizio con rito direttissima, è stato convalidato l’arresto e il Giudice ha disposto nei confronti del trentunenne la misura cautelare del divieto di dimora da Piacenza.

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