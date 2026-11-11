Commercialisti e volontariato fanno sistema, firmato il protocollo d’intesa per il Terzo Settore

Unire competenze professionali, responsabilità sociale e spirito di servizio per sostenere concretamente il mondo del volontariato. È questo l’obiettivo del protocollo d’intesa sottoscritto tra l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Piacenza, l’Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Piacenza e la sede piacentina di CSV Emilia.

L’accordo rappresenta un importante passo verso il rafforzamento della collaborazione tra il mondo delle professioni economico-giuridiche e gli enti del Terzo Settore, chiamati ad affrontare sfide sempre più complesse sotto il profilo amministrativo, fiscale, organizzativo e gestionale.

L’iniziativa nasce dalla consapevolezza che il volontariato costituisce una risorsa fondamentale per la coesione sociale e lo sviluppo del territorio e che, per valorizzarne pienamente il contributo, sia necessario favorire l’incontro tra solidarietà e competenze specialistiche.

In questo contesto, il ruolo dei commercialisti assume una particolare rilevanza, non soltanto nell’assistenza relativa agli adempimenti normativi, ma anche nell’accompagnamento degli enti verso modelli organizzativi sempre più strutturati, trasparenti e sostenibili.

Le professioni al servizio della comunità e del territorio

“La sottoscrizione di questo protocollo rappresenta un’importante occasione per rafforzare il rapporto tra la nostra professione e il mondo del volontariato”, dichiara Cristina Betta, Presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Piacenza.

“Gli enti del Terzo Settore costituiscono un patrimonio fondamentale per la comunità piacentina e svolgono quotidianamente un ruolo insostituibile sul piano sociale. Come Ordine riteniamo importante contribuire alla loro crescita, mettendo a disposizione competenze professionali e favorendo percorsi di formazione e confronto. La collaborazione con l’Unione Giovani e CSV Emilia testimonia la volontà di costruire sinergie concrete e durature, nella convinzione che il ruolo del commercialista debba esprimersi anche attraverso un impegno attivo a favore del territorio”.

Fare sistema: competenze, responsabilità sociale e collaborazione

“Le competenze professionali devono essere anche uno strumento di crescita sociale. Come Unione Giovani Commercialisti di Piacenza crediamo fortemente nel valore di questa iniziativa, perché rappresenta un esempio concreto di come le professioni possano mettersi al servizio della comunità”, dichiara Fabio Maggi, Presidente dell’Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Piacenza.

Maggi sottolinea inoltre il valore istituzionale della collaborazione: “Questo protocollo dimostra ancora una volta che, quando istituzioni, professioni e realtà associative lavorano insieme, Piacenza sa fare sistema. È un modello nel quale crediamo: superare le singole appartenenze, mettere in comune esperienze e competenze e trasformare le sinergie in opportunità concrete per il territorio. Essere professionisti oggi significa anche assumersi una responsabilità sociale, contribuendo con il proprio patrimonio di conoscenze alla crescita della comunità”.

Un sostegno costruito a partire dai bisogni delle associazioni

Il protocollo nasce anche dai bisogni concreti manifestati dalle associazioni, che devono poter contare su riferimenti competenti per affrontare correttamente gli adempimenti e le responsabilità connessi alla gestione di un ente.

“Come CSV Emilia siamo quotidianamente al fianco delle associazioni, offrendo gratuitamente servizi di informazione, orientamento, formazione e consulenza”, dichiara Gaetana Marchi, Vicepresidente di CSV Emilia. “L’accordo rafforza questa rete di sostegno, nella quale ciascun soggetto accompagna gli Enti del Terzo Settore mettendo a disposizione le proprie competenze e intervenendo su differenti livelli di complessità”.

La collaborazione locale si inserisce inoltre in un percorso già avviato a livello nazionale. Da alcuni anni CSVnet, l’associazione nazionale dei Centri di servizio per il volontariato, ha sottoscritto un protocollo d’intesa con il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, con l’obiettivo di promuovere la collaborazione tra i CSV e i professionisti e favorire la nascita di accordi territoriali a sostegno degli ETS.

“L’intesa che sottoscriviamo oggi rappresenta quindi la concreta attuazione, sul territorio piacentino, di quella collaborazione nazionale, con la specificità di coinvolgere anche l’Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Piacenza”, conclude Marchi.

Competenze complementari per affrontare una fase di cambiamento

Uno degli elementi centrali dell’accordo è la complementarità tra l’accompagnamento continuativo offerto da CSV Emilia e il supporto specialistico dei professionisti.

“CSV Emilia può offrire agli enti un primo supporto gratuito e continuativo, accompagnandoli nella comprensione delle norme e nella corretta gestione dei principali adempimenti”, spiega Raffaella Fontanesi, Responsabile dell’Area consulenza giuridico-fiscale di CSV Emilia. “I professionisti possono invece affiancarli nelle situazioni che richiedono prestazioni specialistiche e presentano un maggiore livello di complessità. Questa complementarità è uno degli aspetti più importanti dell’accordo”.

La collaborazione assume un valore ancora maggiore in una fase caratterizzata dalla piena applicazione del nuovo impianto fiscale della Riforma del Terzo settore e dal completamento del percorso che porterà all’avvio dei controlli ordinari e straordinari sugli enti.

“Si apre una fase nuova e particolarmente delicata, nella quale sarà ancora più importante aiutare le associazioni a comprendere le novità, verificare la correttezza dei propri adempimenti e affrontare con maggiore consapevolezza le responsabilità connesse all’iscrizione al RUNTS”, prosegue Fontanesi. “Non si tratta soltanto di rispettare obblighi formali, ma di rendere gli enti più consapevoli, solidi e trasparenti, affinché possano dedicare le proprie energie alla missione sociale e al servizio della comunità”.

Un ponte tra giovani professionisti e Terzo Settore

A evidenziare il valore operativo dell’iniziativa è Maria De Martino, Tesoriera dell’Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Piacenza.

“Il Terzo Settore svolge una funzione essenziale per il nostro territorio e merita di essere sostenuto anche attraverso competenze qualificate. Il nostro obiettivo è contribuire a costruire un collegamento stabile tra professionisti e volontariato, valorizzando in particolare il ruolo delle nuove generazioni di commercialisti”.

“Questa collaborazione rappresenta inoltre un’opportunità di crescita reciproca: da un lato, gli enti potranno beneficiare del confronto con professionisti preparati sulle tematiche amministrative, contabili e fiscali; dall’altro, i giovani commercialisti potranno conoscere più da vicino una realtà ricca di valori, esperienze e progettualità. Vogliamo contribuire a rendere questa intesa uno strumento concreto, capace di generare occasioni di formazione, collaborazione e partecipazione attiva”.

Partecipazione e responsabilità: il contributo delle nuove generazioni

“Il valore di questo protocollo risiede nella capacità di trasformare la collaborazione istituzionale in iniziative concrete a beneficio della comunità”, dichiara Daniela Cristillo, Segretaria dell’Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Piacenza.

“Crediamo in una professione sempre più aperta al territorio, capace di coniugare competenze tecniche, sensibilità sociale e spirito di servizio. Avvicinare i giovani commercialisti al mondo del volontariato significa promuovere una cultura della partecipazione e della responsabilità condivisa, contribuendo a costruire una comunità più forte e solidale”.

Una collaborazione per il futuro del territorio

Il protocollo pone le basi per sviluppare iniziative condivise, promuovere attività formative, favorire occasioni di confronto e diffondere una maggiore conoscenza delle specificità amministrative, contabili e fiscali degli enti del Terzo Settore, anche alla luce dell’evoluzione del quadro normativo.

La collaborazione tra Ordine, Unione Giovani e CSV Emilia assume così un significato che va oltre gli aspetti strettamente professionali. Rappresenta la volontà di costruire una rete territoriale capace di mettere in relazione competenze, partecipazione civica e responsabilità collettiva.

Un’alleanza tra professioni e volontariato che guarda al futuro, nella convinzione che la crescita di Piacenza passi anche dalla capacità di fare sistema e di mettere le competenze al servizio delle persone e della comunità.