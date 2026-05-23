Con la moto si schianta contro un’auto ad Alseno, grave un uomo: soccorso da un medico di passaggio e poi in eliambulanza

Grave incidente nel pomeriggio ad Alseno, lungo la via Emilia, dove un motociclista di 55 anni è rimasto seriamente ferito dopo uno scontro con un’auto.

Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio dei carabinieri, la moto si sarebbe scontrata con una vettura proveniente dal senso opposto di marcia. Nell’impatto il motociclista è stato sbalzato dal mezzo finendo violentemente a terra.

Provvidenziale il passaggio, proprio in quel momento, di un medico che si è immediatamente fermato per prestare i primi soccorsi, riuscendo a tamponare un profondo taglio riportato dall’uomo a un braccio.

Sul posto sono poi intervenuti i sanitari del 118 e l’eliambulanza, che ha trasportato il ferito all’ospedale di Parma.

Presenti anche i carabinieri per i rilievi e la ricostruzione della dinamica dell’incidente.

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