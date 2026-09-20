Farnesiana, Trespidi: “Cantiere incompiuto, ennesimo esempio di degrado a Piacenza”

«Da circa dodici anni, tra via Di Vittorio e via Radini Tedeschi, in zona Farnesiana, resta incompiuto un cantiere che rappresenta l’ennesimo esempio di degrado a Piacenza». È quanto denuncia Massimo Trespidi, consigliere comunale della civica di centrodestra.

«A pochi metri dal murales dedicato a Giorgio Armani – prosegue Trespidi – e ci troviamo davanti ai resti di un cantiere mai concluso: un quadro elettrico da cantiere, un bagno con gabinetto, transenne, degrado e persino l’assenza di un adeguato passaggio pedonale. Una situazione che da anni deturpa la zona e che favorisce vandalismi e comportamenti incivili».

«Il cantiere – aggiunge Trespidi – era legato a un intervento di un’impresa privata che non ha terminato i lavori. Il Comune avrebbe potuto procedere all’escussione della fideiussione e utilizzare le somme per completare gli interventi, ma questo non è avvenuto».

«La Giunta Tarasconi non è certamente l’unica responsabile di una situazione che si trascina da circa dodici anni, ma oggi deve battere un colpo e intervenire rapidamente. Non è accettabile che una parte della città venga lasciata in queste condizioni per così tanto tempo».