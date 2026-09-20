Piscina Raffalda, Soresi (FdI): “Apertura slittata di un mese, ripercussioni su utenti e società sportive”

“L’apertura della piscina Raffalda slitta di un mese: riaprirà il 15 ottobre anziché il 15 settembre. Un mese di ritardo che rischia di avere inevitabili ripercussioni sugli spazi d’acqua, sul nuoto libero, sui corsi e sulle attività delle società sportive”. È questo il motivo per cui la capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio comunale, Sara Soresi, ha depositato un’interrogazione per chiedere all’Amministrazione come intenda gestire questa ulteriore fase di chiusura e quali soluzioni siano state predisposte per limitare i disagi a cittadini, associazioni e atleti.

“La piscina Raffalda – spiega la capogruppo – è chiusa dalla fine di maggio, nonostante i lavori dovessero partire oltre un mese dopo, il 15 luglio. Oltre a questo periodo di chiusura, inspiegabile posto che in quel periodo non erano previsti lavori, gli interventi sono iniziati addirittura dopo il 15 luglio e ora si apprende che la riapertura, inizialmente prevista per il 15 settembre, slitta addirittura al 15 ottobre”.

“Il problema – osserva Soresi – non è soltanto la data indicata sul calendario. A Piacenza gli spazi d’acqua sono già una risorsa limitata e un mese ulteriore di chiusura significa inevitabilmente dover riorganizzare attività e utenti sulle altre strutture cittadine, cioè Farnesiana e Polisportivo”.

L’esponente di Fratelli d’Italia chiede dunque all’Amministrazione come verranno gestiti il nuoto libero dei cittadini, i corsi di nuoto, il nuoto sincronizzato e le attività agonistiche delle società sportive, compresi gli allenamenti, e quali siano le soluzioni alternative individuate per garantire continuità alle diverse attività.

“Una piscina comunale chiusa per quasi cinque mesi – conclude la capogruppo – non è un problema che può essere liquidato semplicemente con una nuova data di riapertura. Dietro quella data ci sono cittadini che vogliono nuotare, bambini che frequentano corsi, società che devono allenarsi e atleti che hanno una programmazione sportiva da rispettare”.