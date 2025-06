Assemblea di Confapi Industria: “Un protocollo territoriale per mettere a sistema aziende, scuole e istituzioni” – FOTO e AUDIO

“Parlare di lavoro oggi significa parlare del futuro del nostro Paese. E se vogliamo un futuro solido, serve una base altrettanto solida: fatta di imprese che crescono e di persone che trovano spazio per esprimere talento e competenze”.

Esordisce così Giangiacomo Ponginibbi, presidente di Confapi Industria Piacenza, alla XXI assemblea dell’associazione che si è svolta nella sala dei Teatini alla presenza di autorità e imprenditori.

Oltre 400 sono le piccole e medie imprese del territorio rappresentate dall’associazione e attive in diversi settori, dal metalmeccanico all’alimentare, dai servizi alle imprese all’edilizia, fino all’informatica, alla sanità, alla grafica, alla logistica e alla chimica.

PONGINIBBI: “PIACENZA REALTÀ DINAMICA E IN CRESCITA”

“Quest’anno abbiamo scelto di partire dai dati – spiega Ponginibbi – secondo il Bollettino Excelsior, tra aprile e giugno 2025 le imprese piacentine prevedono oltre 7.200 assunzioni, in aumento rispetto allo stesso periodo del 2024: un segnale forte, che racconta una realtà viva, dinamica, in crescita. Un contesto, tuttavia, non privo di ombre: anche sul nostro territorio, come in tutta Italia, si registra un incremento delle ore di cassa integrazione. Ma, a differenza di altre aree, Piacenza sembra per ora reagire meglio, con un tessuto produttivo che mantiene vitalità e capacità di adattamento”.

“Un dato, però, merita particolare attenzione: nel 52,8% dei casi, le aziende dichiarano difficoltà nel reperire i profili professionali di cui hanno bisogno. Le figure più richieste? Operai specializzati, conduttori di impianti, tecnici, professionisti dei servizi. E spesso non è solo la disponibilità a mancare, ma anche l’esperienza, la preparazione, la coerenza con le esigenze concrete del mondo produttivo. Questa non è una questione astratta. È la nostra quotidianità”.

Al di là delle criticità, Ponginibbi sottolinea le numerose attività che Confapi Industria Piacenza mette in campo per dare risposte efficaci alle imprese: “Da due anni è attivo un servizio di ricerca e selezione del personale, in collaborazione con diverse Agenzie per il Lavoro: raccogliamo i fabbisogni delle aziende, selezioniamo profili mirati e li inviamo alle imprese associate. Oltre 500 i profili trasmessi, 96 i contratti di lavoro attivati: non sono numeri eclatanti, ma sono risultati concreti – spiega – lo scorso ottobre abbiamo promosso un convegno sul cambiamento del lavoro”.

PIU’ FLESSIBILITA’

“È emerso che i lavoratori chiedono più flessibilità, smart working, benessere organizzativo, mentre le imprese, pur dimostrandosi disponibili al cambiamento, segnalano la necessità di strumenti più agili, politiche attive più efficaci e percorsi formativi più rapidi e mirati. Anche il recente workshop di maggio, dedicato alla talent acquisition e all’employer branding, va in questa direzione: aiutare le PMI a costruire attrattività, a diventare luoghi dove i talenti vogliono restare, crescere, contribuire. E molte imprese, già oggi, lo fanno”.

“Un altro esempio concreto è rappresentato dall’attività del nostro ente di formazione accreditato, PMI Informa, che nel solo 2024 ha realizzato circa 235 corsi di formazione continua e permanente, per un totale di oltre 3.380 ore erogate e quasi 2.000 partecipanti tra imprenditori e personale aziendale».

“UN PROTOCOLLO TERRITORIALE FRA AZIENDE, SCUOLE E ISTITUZIONI”

“Dobbiamo però guardare oltre il nostro perimetro – avverte Ponginibbi – apprezziamo gli sforzi che le istituzioni, anche a livello locale e regionale, stanno già mettendo in campo e riteniamo fondamentale continuare a lavorare insieme. Come Confapi Industria Piacenza, vogliamo proporre la costruzione di un protocollo territoriale per l’attuazione efficace del sistema duale, in collaborazione con scuole, enti di formazione, istituzioni e imprese: il sistema duale esiste, ma oggi più che mai serve radicarlo nei territori, renderlo accessibile anche alle PMI e trasformarlo in uno strumento realmente funzionale all’incontro tra formazione e produzione. L’obiettivo è costruire percorsi concreti, con tutoraggio condiviso, semplificazione operativa e una regia comune, che consenta ai giovani di formarsi direttamente in azienda e alle imprese di contribuire alla crescita delle competenze del domani. E noi, come Confapi Industria Piacenza, continueremo ad esserci”.

LA TAVOLA ROTONDA SULLE RISORSE UMANE

Dopo l’intervento di Ponginibbi, spazio alla tavola rotonda coordinata dal giornalista del Gruppo Libertà Michele Rancati sul tema “Risorse umane: priorità e prospettive future”.

A discuterne sono stati Tommaso Foti, ministro per gli Affari Europei, il PNRR e le Politiche di Coesione, Giovanni Paglia, assessore al Lavoro della Regione Emilia-Romagna, Tiziano Treu, professore emerito di diritto del lavoro all’Università Cattolica di Milano, già ministro del Lavoro e presidente del CNEL, Maurizio Sacconi, già ministro del Lavoro e oggi presidente dell’Associazione Amici di Marco Biagi, Mario Cardoni, direttore generale di Federmanager, e Davide Bollati, presidente del Gruppo Davines, impresa parmense riconosciuta a livello internazionale per l’approccio sostenibile e innovativo nel settore della cosmetica.