Confedilizia, Decreto superbonus uno sforzo in più per evitare il caos

Confedilizia, Decreto superbonus, questo lo scenario tratteggiato dagli ultimi dati nazionali comunicati dall’Enea, relativi alla situazione del super-ecobonus al 31 dicembre scorso, è il seguente:

104.856 condominii hanno maturato un totale di investimenti ammessi a detrazione pari a 64,01 miliardi di euro. Il totale dei lavori realizzati è pari a 54,32 miliardi di euro, che corrisponde all’ 84,9%.

condominii hanno maturato un totale di investimenti ammessi a detrazione pari a miliardi di euro. Il totale dei lavori realizzati è pari a miliardi di euro, che corrisponde all’ 240.441 edifici unifamiliari hanno maturato un totale di investimenti ammessi a detrazione pari a 27,46 miliardi di euro. Il totale dei lavori realizzati è pari a 25,98 miliardi di euro, che corrisponde al 94,6%.

edifici unifamiliari hanno maturato un totale di investimenti ammessi a detrazione pari a miliardi di euro. Il totale dei lavori realizzati è pari a miliardi di euro, che corrisponde al 116.128 unità immobiliari funzionalmente indipendenti hanno maturato un totale di investimenti ammessi a detrazione pari a 11,20 miliardi di euro. Il totale dei lavori realizzati è pari a 10,74 miliardi di euro, che corrisponde al 95,8%.

Le rilevazioni considerate non comprendono i lavori relativi al super-sismabonus.

Confedilizia, Decreto superbonus ascolto in commissione finanze

Questo il quadro al cui interno si colloca il decreto-legge n. 212, in relazione al quale la Confedilizia è stata ascoltata in audizione dalla Commissione Finanze della Camera dei deputati.

Il Presidente Spaziani Testa

“Apprezziamo il passo avanti compiuto con questo provvedimento – ha detto il presidente Spaziani Testa – ma al Parlamento e al Governo chiediamo uno sforzo in più. Occorre fare tutto il possibile per limitare al massimo le conseguenze che il passaggio dalla detrazione del 110 per cento a quella del 70 per cento comporta, con enormi problemi economici per le famiglie e un gigantesco contenzioso alle porte. Abbiamo, per questo, proposto alcuni correttivi al decreto”.

Situazione del super-ecobonus al 31 dicembre 2023



Numero edifici Totale investimenti ammessi a detrazione Totale lavori realizzati ammessi a detrazione Percentuale lavori realizzati

Condominii





104.856

64.010.201.692

54.327.323.336

84,9%

Edifici unifamiliari





240.441

27.462.583.415

25.980.965.688

94,6% Unità immobiliari funzionalmente indipendenti

116.128

11.207.826.819

10.741.491.912

95,8%

dati Enea