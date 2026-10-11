Continuano i controlli straordinari del territorio, identificate 217 persone e 57 veicoli

Proseguono i servizi straordinari di controllo del territorio per garantire la sicurezza urbana e contrastare il degrado, l’illegalità e la microcriminalità.

La Questura di Piacenza ha attuato nel corso della settimana i servizi straordinari di controllo del territorio con l’impiego sinergico degli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine di Reggio Emilia e, durante il fine settimana, servizio straordinario interforze.

L’azione ad alto impatto e i servizi straordinari di controllo hanno interessato, in particolar modo, la zona della stazione ferroviaria, il pubblico passeggio e le vie del centro cittadino.

Nel corso dell’attività sono state identificate in totale 217 persone, di cui 98 cittadini stranieri e 59 soggetti già noti alle forze dell’ordine per precedenti penali o di polizia.

Inoltre, sono stati controllati 57 veicoli e sono state elevate 4 sanzioni ai sensi del Codice della Strada, con la contestuale applicazione di un fermo amministrativo.

L’iniziativa si inserisce nel quadro delle attività di prevenzione e sicurezza urbana volte ad intensificare la presenza della Polizia di Stato sul territorio.