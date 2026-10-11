Serie C – Stop casalingo per l’Italia Chef Piacenza, CVD si impone 65-72

11 Ottobre 2026 Carlofilippo Vardelli Basket, Notizie, Sport
Italia Chef Piacenza

Primo ko stagionale per l’Italia Chef Piacenza che, tra le mura amiche del Pala San Lazzaro, cede il passo a una concreta e coriacea CVD Casalecchio.

La giovane formazione bolognese parte mettendo subito in campo una grande intensitá grazie alla quale costruisce il primo allungo sul +7 (2-9). Piacenza fatica a ingranare, sono le triple di Bona e Fumi a tenere a contatto i biancorossi che chiudono il primo quarto inseguendo di 6 lunghezze (14-20).

Massari e Guaccio guidano la rimonta piacentina fino al primo sorpasso sul 34-33 sul finire del primo quarto. Nel terzo quarto sale in cattedra Bona (17 punti) che, ben coadiuvato da Pescatori e Rigoni, spinge l’Italia Chef a +3 dopo 30 minuti di gioco (55-52).

Nell’ultima frazione si inceppa improvvisamente l’attacco piacentino che realizza solo 5 punti nei primi 7 minuti del quarto. CVD ne approfitta volando sul massimo vantaggio a +8 (62-70) quando mancano poco più di due minuti alla sirena finale. Piacenza fallisce gli ultimi disperati tentativi di ricucire lo strappo ed è costretta ad arrendersi 65-72.

Nella prossima giornata l’Italia Chef Piacenza sarà attesa dalla trasferta a Lugo contro gli Aviators, sabato 17 ottobre, alle ore 19.

ITALIA CHEF PIACENZA – CVD CASALECCHIO 65-72

(14-20, 21-15, 20-17, 10-20)

Tabellini: Galli 2, Oukara ne, Lombardi 3, Bona 20, Livelli ne, Massari 9, Bassani 4, Rigoni 5, Guaccio 12, Camara ne, Fumi 3.

All. Maioli, ass. all. Molinaroli

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