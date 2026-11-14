Fiera dei Vini alza il sipario a Piacenza Expo con 310 cantine: masterclass, degustazioni e incontri a tema fino a lunedì

Tutte le venti regioni italiane rappresentate, trecentodieci cantine da tutto lo Stivale ma anche da Francia, Austria e Slovenia, un’isola dedicata allo Champagne con la presenza di otto produttori di Vignerons Independants, undici incontri tematici tra masterclass e degustazioni guidate e diecimila metri quadrati di superficie espositiva.

Sono i numeri della quarta edizione della Fiera dei Vini inaugurata questa mattina a Piacenza Expo dal Presidente della società fieristica piacentina Davide Villa, con la Vicepresidente Elisabetta Montesissa e il Direttore Sergio Copelli, alla presenza di numerose autorità tra cui l’Assessore alle Politiche agricole della Regione Emilia Romagna, Alessio Mammi, la Sindaca di Piacenza, Katia Tarasconi, con gli Assessori Simone Fornasari e Gianluca Ceccarelli, e la Presidente del Consiglio comunale, Paola Gazzolo, ma anche di rappresentanti di associazioni di categoria del comparto agroalimentare.

Vini dei Colli Piacentini, trenta cantine locali e un nuovo percorso espositivo

Caratterizzata da un nuovo layout che agevola le degustazioni e le visite alle cantine presenti – una trentina quelle in rappresentanza delle produzioni dei Colli Piacentini – la Fiera dei Vini si articolerà anche quest’anno nell’arco di tre giornate in cui i visitatori potranno degustare vini italiani e internazionali, incontrare i produttori, scoprire nuove etichette e partecipare a un ricco calendario di degustazioni guidate.

Le novità della Fiera dei Vini: arriva l’Osteria piacentina

Tra le novità di questa edizione anche L’Osteria piacentina, ideata per proporre un percorso tra specialità locali raccontando attraverso i piatti le produzioni e le tradizioni gastronomiche del territorio, e per trascorrere, appunto, una domenica in “stile osteria”.

Alessio Mammi: “La formula giusta per avvicinare i giovani alla cultura del vino”

“In un momento non facile per il mondo vitivinicolo – ha commentato l’Assessore Mammi – Piacenza Expo ha trovato, con questa mostra-mercato, la formula giusta per attirare un pubblico sempre più ampio e per avvicinare alla cultura del vino, in modo consapevole, anche le giovani generazioni. Un evento fieristico che conferma la storica vocazione vitivinicola piacentina e del territorio emiliano-romagnolo, a cui la nostra regione sta riservando importanti investimenti per incentivare ulteriormente la qualità delle produzioni, ma anche per promuovere, soprattutto nel mondo della ristorazione, la conoscenza dei nostri vini”.

Masterclass e degustazioni: vini naturali, biologici, Champagne e passiti

Tra i momenti di approfondimento della prima giornata, le nuove Mastreclass dedicate ai vini naturali e biologici, agli Champagne, ai grandi vini rossi italiani e ai passiti.

Fiera dei Vini 2026, gli orari di domenica 15 e lunedì 16 novembre

La Fiera dei vini di Piacenza Expo proseguirà anche domani con orario continuato dalle 11.00 alle 19.30 e lunedì, con la consueta apertura dalle 10.00 alle 16.30 principalmente per gli operatori del mondo della ristorazione.