Controlli della polizia in via Colombo, denunciato 40enne trovato in possesso di hashish

Nel pomeriggio di ieri, le Volanti hanno effettuato una serie di controlli in via Colombo, da tempo attenzionata per impedire la proliferazione della criminalità diffusa nella zona colma di bar.

Nei tavolini all’esterno di un locale, gli agenti hanno provveduto al controllo di un cittadino marocchino quarantenne pregiudicato, già noto alle forze dell’ordine perché coinvolto in traffici illeciti ed emerso anche in numerosi crimini riportati dalle cronache cittadine.

Sottoposto a controllo, lo hanno trovato in possesso di 8 grammi di hashish divisi in dosi e di 720 euro in banconote di vario taglio, chiaro provento dell’attività di spaccio.

I poliziotti hanno accompagnato il soggetto in Questura e lo hanno denunciato per spaccio di sostanze stupefacenti, con il sequestro di soldi e della droga.

Sono inoltre in corso accertamenti dell’Ufficio Immigrazione volti a valutare la sua posizione sul territorio nazionale, in quanto soggetto socialmente pericoloso.

Analogamente, la Divisione Anticrimine sta valutando a suo carico l’applicazione di misure di prevenzione volte ad arginarne le condotte criminali e a prevenire ulteriori fenomeni .

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy