Controlli della polizia in via Colombo, denunciato 40enne trovato in possesso di hashish

Nel pomeriggio di ieri, le Volanti hanno effettuato una serie di controlli in via Colombo, da tempo attenzionata per impedire la proliferazione della criminalità diffusa nella zona colma di bar.

Nei tavolini all’esterno di un locale, gli agenti hanno provveduto al controllo di un cittadino marocchino quarantenne pregiudicato, già noto alle forze dell’ordine perché coinvolto in traffici illeciti ed emerso anche in numerosi crimini riportati dalle cronache cittadine.

Sottoposto a controllo, lo hanno trovato in possesso di 8 grammi di hashish divisi in dosi e di 720 euro in banconote di vario taglio, chiaro provento dell’attività di spaccio.

I poliziotti hanno accompagnato il soggetto in Questura e lo hanno denunciato per spaccio di sostanze stupefacenti, con il sequestro di soldi e della droga.

Sono inoltre in corso accertamenti dell’Ufficio Immigrazione volti a valutare la sua posizione sul territorio nazionale, in quanto soggetto socialmente pericoloso.

Analogamente, la Divisione Anticrimine sta valutando a suo carico l’applicazione di misure di prevenzione volte ad arginarne le condotte criminali e a prevenire ulteriori fenomeni .

