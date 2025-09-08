Sagra del Nadar 2025 a Caorso dal 12 al 14 settembre. Domenica shopping e divertimento con i Mercanti di Qualità

Sagra del Nadar 2025 a Caorso dal 12 al 14 settembre. Tre giorni all’insegna dell’anatra arrosto, musica e luna park.

Il programma

Venerdì 12 serata Birra e Cocktails, e Crazy 90’s.

Sabato 13 Disco Remember “Febbre a 2000”

Domenica 14 settembre Bancarelle, Mostre e Spettacoli. La sera si balla con Biro e Birilli Band.

Mercanti di Qualità domenica 14 settembre

Una giornata di festa tra tradizione e divertimento con le bancarelle di qualità. Colori, sorrisi e atmosfere uniche nel cuore della sagra con le ultime occasioni dell’estate, la moda e le tendenze dell’autunno. Durante l’evento spazio anche ai giochi di una volta, spettacoli itineranti e gastronomia.

