Sagra del Nadar 2025 a Caorso dal 12 al 14 settembre. Domenica shopping e divertimento con i Mercanti di Qualità

Sagra del Nadar 2025 a Caorso dal 12 al 14 settembre. Tre giorni all’insegna dell’anatra arrosto, musica e luna park.
Il programma
Venerdì 12 serata Birra e Cocktails, e Crazy 90’s.
Sabato 13 Disco Remember “Febbre a 2000”
Domenica 14 settembre Bancarelle, Mostre e Spettacoli. La sera si balla con Biro e Birilli Band.
Mercanti di Qualità domenica 14 settembre
Una giornata di festa tra tradizione e divertimento con le bancarelle di qualità. Colori, sorrisi e atmosfere uniche nel cuore della sagra con le ultime occasioni dell’estate, la moda e le tendenze dell’autunno. Durante l’evento spazio anche ai giochi di una volta, spettacoli itineranti e gastronomia.