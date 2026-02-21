Serie B – Omegna-Bakery Piacenza, Tomassini: “Ritroviamo la giusta fiducia, possiamo giocarcela” – AUDIO

Bakery Piacenza riparte dalla sfida in trasferta contro Paffoni Fulgor Omegna, domenica 22 febbraio alle ore 18. Si tratta del 28esimo turno della Serie B Nazionale e i biancorossi proveranno a rifarsi dopo i Ko interni contro UCC Assigeco e Rimadesio Desio.

Riccardo Tomassini, assistente della Bakery Piacenza, ai microfoni di Radio Sound

Così spiega anche l’assistente allenatore Riccardo Tomassini: “Per noi sarà una partita importante. Prima di tutto perché possiamo rifarci dalle ultime sconfitte, poi perché all’andata proprio contro Omegna arrivò una delle nostre vittorie. È una squadra che conosciamo bene, abbiamo analizzato nel dettaglio e quindi sappiamo che possiamo andare sul loro campo e provare a conquistare i due punti. Ritroviamo la fiducia che ci permette di giocarcela contro tutte le squadre del campionato e che è fondamentale avere sempre con noi”, le parole di Tomassini a Radio Sound.

Ritornando sulla sconfitta di mercoledì contro Desio, l’assistente allenatore ha le idee chiare: “Abbiamo avuto un buonissimo approccio alla partita, nonostante le poche ore per preparare la gara. Avevamo tanta voglia di riscattarci dopo il Ko contro Assigeco e lo abbiamo dimostrato subito, peccato che quell’ottimo approccio si è spento alla fine del primo tempo, quando un paio di episodi a nostro sfavore ci hanno condizionati. Nel secondo tempo, nonostante siamo rimasti punto a punto per buona parte del terzo quarto, non abbiamo più avuto atteggiamento e sicurezza di prima, perdendo fiducia. Questo ha portato al divario finale nel punteggio. Dobbiamo migliorare per poter dare risposte lungo tutto l’arco dei 40 minuti”.

