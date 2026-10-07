Corteggiando, nove finalisti al teatro San Matteo per il festival dei corti teatrali

CORTEGGIANDO, festival di corti teatrali, giunto quest’anno alla 15a edizione, è organizzato da Gruppo Teatrale Quarta Parete APS ed è ospitato nel rinnovato Teatro San Matteo in Piacenza.

GRUPPO TEATRALE QUARTA PARETE è una realtà amatoriale ben radicata sul territorio: da sempre utilizza il proprio collettivo per allestire una corposa produzione di spettacoli, ma anche laboratori annuali, compartecipazione a progetti legati al sociale, allestimento di rassegne. Una realtà teatrale che ha ben presente il senso largo del “fare cultura”.

Nove finalisti da diverse regioni italiane

CORTEGGIANDO, nelle precedenti edizioni, ha portato sul palco del TEATRO SAN MATTEO più di novanta gruppi/singoli attori diversi.

Questa nuova edizione si svilupperà in un’unica serata e darà l’occasione a nove gruppi e singoli attori non professionisti di confrontarsi attraverso brevi performances.

Si avrà modo di vedere all’opera realtà amatoriali, provenienti da diverse regioni del nostro Paese, alle prese con testi noti e meno noti (in molti casi si tratta di testi che hanno per autori gli stessi gruppi che si esibiranno sul palco), visitando i più diversi generi teatrali, dal classico al popolare, dal teatro di ricerca al teatro brillante.

Va detto che le iscrizioni sono state davvero numerose e che, purtroppo, il numero limitato di finalisti non ha permesso a tutti di essere presenti alla serata finale.

Corteggiando come occasione di confronto

L’aspetto più rilevante di CORTEGGIANDO è quello di creare una possibilità di confronto per realtà che hanno poche occasioni di uscire dal proprio territorio per far conoscere il proprio lavoro.

E altrettanto rilevante è il consenso che viene riconosciuto a QUARTA PARETE dalla maggioranza di coloro che hanno preso parte alle diverse edizioni. Proprio per questo motivo, ogni anno si assiste a graditi ritorni e ogni anno nuove realtà si affacciano a questo festival.

Quarta Parete mantiene vivo il festival

Peraltro, di anno in anno, purtroppo da diversi anni, si assiste con impotenza a chiusure di rassegne e di festival, anche fra i più quotati.

Gli effetti della crisi hanno fortemente penalizzato il settore cultura; in questo contesto, il teatro amatoriale, che non può, per ovvie ragioni, ambire a una capillare circuitazione dei propri prodotti sul territorio nazionale, spesso ne fa le spese.

Di qui l’orgoglio da parte di QUARTA PARETE di riuscire, pur con mezzi limitati, a mantenere vivo il festival, andando in controtendenza rispetto al trend nazionale.

Il consenso che il pubblico piacentino ha riservato alle varie edizioni di CORTEGGIANDO, dimostra che esiste curiosità e apprezzamento verso la produzione amatoriale: QUARTA PARETE sin dagli esordi opera con un senso “artigiano” del fare teatro ed è lieta di presentare, con CORTEGGIANDO, una piccola parata di altre realtà che, sparse sul territorio nazionale, operano con gli stessi obiettivi del gruppo piacentino.

La premiazione dei tre corti più meritevoli

Pur ribadendo che l’aspetto principale di CORTEGGIANDO è il confronto fra diverse modalità di intendere il teatro, è prevista anche la premiazione dei tre corti ritenuti più meritevoli da una giuria composta da persone operanti in ambito teatrale ed artistico.

CORTEGGIANDO è un’ulteriore occasione di incitamento al “fare teatrale”, perché il teatro, attraverso tutti coloro che si muovono sul palco, possa continuare a regalare emozioni.

I finalisti della quindicesima edizione di Corteggiando

In ordine alfabetico, i finalisti della quindicesima edizione di Corteggiando:

Associazione Claet

Ancona

Magazzino 18

Casello 24

San Vendemiano (TV)

Versione gold

Destinatari sconosciuti

Ravenna

Destinatario sconosciuto

Giardini dell’arte

Firenze

Berlino

Il volto di velluto

Ispra (VA)

Binari

La pozzanghera

Genova

Another beat

Le amiche di Prisca

Siziano (PV)

Perché io valgo

Le donnacce

Buonconvento (SI)

Mal comune mezzo gaudio

Metropolis Teatro

Sesto Fiorentino (FI)

La spedizione dei Mille