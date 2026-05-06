“Costruire il cambiamento”, un convegno sull’impatto del PNRR nel settore edilizio

Si terrà giovedì 7 maggio 2026 alle ore 17, nella Sala Convegni di Confindustria Piacenza in via IV Novembre 132, il convegno dal titolo “Costruire il cambiamento: l’impatto del PNRR in Italia”.

L’iniziativa, organizzata da ANCE Piacenza e ANCE Emilia-Romagna, rappresenta un importante momento di confronto dedicato al futuro del settore delle costruzioni e all’analisi degli investimenti legati al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Ad aprire i lavori saranno i saluti istituzionali di Alessandro Losi, presidente di ANCE Piacenza, Nicola Parenti, presidente di Confindustria Piacenza, e Maurizio Croci, presidente di ANCE Emilia-Romagna.

Alle 17.30 prenderà il via la tavola rotonda dal titolo “PNRR: bilancio, fase finale e prospettive oltre il piano”, che vedrà la partecipazione della presidente nazionale di ANCE Federica Brancaccio e del ministro per gli Affari Europei e il PNRR Tommaso Foti.

A moderare il confronto sarà il giornalista del Sole 24 Ore Gianni Trovati.

L’appuntamento si propone come occasione di approfondimento sul ruolo del PNRR nello sviluppo infrastrutturale ed economico del Paese, con uno sguardo rivolto alle prospettive future del comparto edilizio una volta conclusa la fase straordinaria degli investimenti.

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