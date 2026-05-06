Elezioni, Giuseppe Carini e la sua lista civica “Pontenure sei TU” si sono presentati ai cittadini

“Un pubblico delle grandi occasioni ha occupato ieri, 5 maggio, la sala di Villa Raggio in ogni ordine di posti, e una folta schiera si è accontentata di seguire l’evento nella veranda, rigorosamente in piedi”. Inizia così la nota della lista Pontenure sei Tu, guidata dal candidato sindaco Giuseppe Carini.

LA NOTA

Grande curiosità ha suscitato nella comunità pontenurese la presentazione della lista Pontenure sei TU, curiosità ben riposta, in quanto i candidati e il candidato Sindaco Giuseppe Carini hanno illustrato gli elementi programmatici più rilevanti in un clima sereno e di grande attenzione e partecipazione.

Sono stati toccati i temi principali e le dinamiche che hanno portato Pontenure ad un voto anticipato dovuto alla controversa situazione che si era venuta a creare qualche mese fa, e non sono mancati momenti di vibrante emozione quando Dotti ha ricordato con enfasi che i sette responsabili della caduta di Carini nel 2025 non hanno ritenuto opportuno, nè per coerenza con quanto fatto, né moralmente, di ricandidarsi.

Carini e Dotti hanno precisato le dinamiche che li hanno uniti e che hanno portato la lista Pontenure sei TU a rinnovarsi e ad entrare in una nuova fase politica e programmatica.

I presenti sono poi passati ad un elenco di proposte che hanno chiarito con forza quali siano i desideri della lista Pontenure sei TU per il futuro del paese.

Si è parlato di sociale e di servizi che vadano incontro alle esigenze di tutti i cittadini, Domenica Tripodi (ex vice sindaca e assessore alle politiche sociali della passata giunta Carini) ha potuto spiegare quali erano i progetti già in cantiere e purtroppo rimasti al palo a causa della sfiducia, in particolare l’ampliamento dell’asilo nido comunale.

Hanno parlato di viabilità, tema ritenuto prioritario da Pontenure sei TU, in particolare la complicata e annosa questione di via Garibaldi e della strada per Valconasso, congestionate dal traffico pesante.

Si è parlato di giovani, con la proposta della candidata Matilde Perri di istituire una consulta dei ragazzi. Di cultura e di sport come strumenti di crescita, connessione e sviluppo. E poi di commercio e di concrete proposte per il suo rilancio. Di ambiente, di sostenibilità e di sicurezza. Via via sono stati toccati tutti i punti principali del programma.



Nelle presentazioni dei vari candidati non sono mai mancate parole di stima per il candidato Sindaco, Giuseppe Carini, per la sua trasparenza e correttezza.

Tutti i candidati hanno dichiarato la forte volontà di mettere a disposizione le proprie competenze, professionali e personali, a servizio del bene comune, come Marco Cino, Giacomo Monza e Pietro Mazzoni, che aspirano a poter rendere più veloce la risoluzione dei problemi. Samantha Ziliani e Silvia Modenesi, che si propongono di lavorare per un paese più accogliente per chiunque, dai più giovani agli anziani, ai disabili. Come Loris Arzani, Christian Mancin, Simona Romani e Elica Petrova, che hanno garantito il loro impegno convinto a migliorare il futuro del paese.



La serata si è conclusa con scroscianti e calorosi applausi, e con entusiasmo e voglia di partecipazione da parte del pubblico.

I prossimi appuntamenti in programma

Giovedì 7 maggio: aperitivo con i candidati presso bar Il Baracchino, dalle ore 18:30

Lunedì 11 maggio: presentazione lista a Valconasso, presso i locali Valco15 ex scuola, alle ore 21

Mercoledì 13 maggio: presentazione lista a Muradello, presso il salone parrocchiale, alle ore 21

Venerdì 15 maggio: aperitivo con i candidati presso Bar Baby, dalle ore 18:30

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