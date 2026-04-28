Cuncertass, torna la festa della musica indipendente: “Live, socialità e nuove energie”

Torna uno degli appuntamenti più attesi della primavera piacentina: Cuncertass arriva alla sua 18ª edizione, confermandosi come un punto di riferimento consolidato per la scena musicale indipendente non solo locale, ma anche interprovinciale.

L’edizione 2026 si terrà come da tradizione alla Cooperativa Sant’Antonio, in via Emilia Pavese 238, e promette due giornate dense di musica, incontri e socialità.

Si parte il 30 aprile dalle ore 18, con apertura di cucine, bar e spine, mentre i live prenderanno il via dalle 19. Il giorno successivo, 1° maggio, grande novità: il festival inizierà già all’ora di pranzo (dalle 12.30), accompagnando il pubblico per tutta la giornata, subito dopo il corteo cittadino della Festa dei lavoratori.

In cartellone oltre 26 tra live e dj set, ma non solo: spazio anche a podcast, contaminazioni artistiche e momenti di confronto. La direzione artistica è affidata a Pietro Corvi, mentre gli spazi talk saranno curati dal giornalista Mattia Motta, con l’obiettivo di intrecciare musica e riflessione sui temi del lavoro, della cultura e della contemporaneità.

Cuncertass si conferma infatti come un’esperienza collettiva, capace di mescolare linguaggi e pubblici:

una “mescolanza di suoni e interferenze reciproche” che prende forma su due palchi, in realtà un unico lungo spazio condiviso, dove la musica diventa un flusso continuo.

Il 1° maggio, cuore simbolico dell’iniziativa, offrirà oltre dieci ore di musica no stop, accompagnate da una proposta gastronomica ampia e inclusiva, con opzioni veg e una cura particolare per la convivialità.

Negli anni, Cuncertass ha saputo superare i confini cittadini, attirando pubblico da diverse province e diventando un appuntamento fisso per chi cerca musica dal vivo fuori dai circuiti mainstream, ma anche un luogo di relazione, partecipazione e comunità.

Fondamentale, come sempre, il contributo dei volontari: l’evento è infatti realizzato grazie all’impegno della Camera del Lavoro di Piacenza e di Arci, che rendono possibile un’iniziativa ormai radicata nel territorio e capace di rinnovarsi di anno in anno.

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