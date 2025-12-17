Dal Polo di Mantenimento 2 mila euro per “Oltre l’autismo”, successo per la cena benefica

Grande successo per la serata conviviale a scopo benefico organizzata dal Polo Mantenimento Pesante Nord di Piacenza, in memoria del 1° Caporal Maggiore Alessia CHIARO. L’evento, svoltosi lo scorso 12 dicembre presso la sede dell’ Ex Arsenale di Piacenza, a sostegno dell’associazione locale denominata “OLTRE L’AUTISMO”, ha visto una calorosa partecipazione da parte del personale civile e militare del Polo, accompagnato da familiari ed amici, uniti da un forte spirito di solidarietà.

L’iniziativa, promossa dal Direttore Brig. Gen. Roberto CERNUZZI, si inserisce nel quadro delle attività che le Forze Armate dedicano al supporto del territorio e delle realtà sociali più attive. Il generoso ricavato dell’iniziativa è stato interamente devoluto all’Associazione Oltre l’Autismo di Piacenza, che da anni opera con dedizione per sostenere le persone nello spettro autistico e le loro famiglie, promuovendo percorsi di autonomia e inclusione.

“Siamo onorati di poter affiancare l’associazione Oltre l’Autismo nei loro preziosi progetti”, ha dichiarato il Direttore del PMPN. “La nostra missione è servire il Paese, e questo include anche sostenere chi sul territorio si impegna quotidianamente per garantire dignità e opportunità a tutti i cittadini. La partecipazione di stasera dimostra che Piacenza è una comunità generosa e attenta ai bisogni del prossimo.”

La Signora Maria Grazia Ballerini, presidente dell’Associazione, ha ringraziato il Polo Mantenimento Pesante Nord per la sensibilità e l’impegno: “Questo sostegno è fondamentale. Ogni contributo si traduce in un passo avanti concreto verso la realizzazione di un futuro di maggiore autonomia per i nostri ragazzi. Ringraziamo di cuore tutti i presenti per aver scelto di essere ‘oltre’ l’indifferenza e ‘con’ le nostre famiglie.”

L’evento si conclude con un bilancio altamente positivo, sia in termini di fondi raccolti che di consapevolezza sul tema dell’autismo, rafforzando il legame tra l’istituzione militare e la società civile piacentina.

