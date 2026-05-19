Rugby – Domenica 24 maggio va in scena la 40a edizione del Torneo Marco Sanfelici

ASD Rugby Lyons Propaganda è pronta ad ospitare l’evento più importante della stagione: domenica 24 maggio i campi della città si coloreranno a festa per la 40° edizione del Torneo Marco Sanfelici, appuntamento focale delle attività di minirugby della società bianconera.

Il Memorial si terrà interamente nella giornata di domenica, su tre campi di gara. Presso la Sede Lyons di via Rigolli scenderanno in campo Under 6 e Under 8, mentre saranno impegnate allo Stadio “Walter Beltrametti” le formazioni Under 10 (Campo 2) e Under 12 (Campo 1 e 3), con il supporto di Old Rugby Piacenza. Tutta la famiglia bianconera darà il proprio supporto all’evento, nell’organizzazione e nell’intrattenimento delle tante famiglie ospiti, compreso il servizio bar garantito su tutti i campi coinvolti.

Al Torneo sono iscritte 45 formazioni in rappresenta di 13 società, per un evento che vedrà scendere in campo oltre 500 bambini e ragazzi dai 5 ai 12 anni. Una sfida sempre piacevole da affrontare per il Settore Propaganda Bianconero, che ha reso l’evento uno dei più importanti del territorio, a cui partecipano squadre provenienti dalle quattro regioni vicine alla nostra città.

La grande giornata del Torneo “Marco Sanfelici” prenderà il via alle ore 9.30 di domenica con l’inizio delle gare, che proseguiranno fino al primo pomeriggio: alle ore 14.30 sono infatti in programma le Finali per ogni categoria sul campo della Sede Lyons di Via Rigolli, dove si terranno anche il terzo tempo e le premiazioni. Sul campo di Via Rigolli sarà anche presente la nuova Casetta Merchandising Lyons, allestita in questo finale di stagione e dove tutti i tifosi e accompagnatori potranno acquistare materiale tecnico e gadget griffati Lyons.

Società iscritte al 40° Torneo Marco Sanfelici

ASD Rugby Lyons Propaganda

Alessandria Rugby

Brixia Rugby ASD

CUS Torino Rugby

Elephant Rugby Gossolengo

Junior Pellerossa Noceto

Le Viole Amatori Parma

Piacenza Rugby Club

Rivoli Rugby

Rugby Colorno 1975

AS Rugby Milano

Rugby Valdarda

Superba Rugby Genova

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