Dalla Royal Ballet School all’Accademia della Scala: la sindaca incontra la giovanissima ballerina piacentina Maria Ginevra Veca

A soli 10 anni, Maria Ginevra Veca, per tutti Ginny, è già una promessa della danza classica. La giovanissima ballerina piacentina, formatasi alla scuola Arte Danza sotto la guida dell’insegnante Sabrina Ronchetti, è stata ricevuta questa mattina a Palazzo Mercanti dalla sindaca Katia Tarasconi e dall’assessore alla Cultura Christian Fiazza.
L’incontro si è svolto al rientro di Ginny da Londra, dove ha frequentato il prestigioso corso estivo della Royal Ballet School alla White Lodge, e a poche settimane dall’inizio di una nuova importante esperienza: da settembre frequenterà il Primo corso dell’Accademia Teatro alla Scala di Milano, dopo aver superato selezioni rigorose e i successivi periodi di prova.
«Ho avuto il privilegio di conoscere una giovanissima artista straordinaria, perché quando si parla di danza si parla di arte – sottolinea la sindaca Tarasconi –. Ginny è una ragazzina educata, determinata e con le idee già molto chiare. È stato particolarmente emozionante sapere che, durante la cerimonia conclusiva della sua esperienza londinese, ha voluto portare con sé e mostrare un simbolo della sua città: l’immagine di Palazzo Gotico. Un gesto semplice, ma molto significativo, che per Piacenza è motivo di grande orgoglio».
Alla visita hanno partecipato anche Sabrina Ronchetti, prima insegnante di Ginny, i genitori e i due fratelli maggiori della giovane ballerina.
«Vi ringrazio sinceramente per avermi invitata e sostenuta già prima della partenza – ha detto Maria Ginevra rivolgendosi direttamente alla sindaca Tarasconi e all’assessore Fiazza -. L’esperienza alla Royal Ballet Summer Intensive è stata fantastica: ho studiato molto, mi sono impegnata e ho imparato qualcosa di nuovo ogni giorno. Sono davvero orgogliosa di aver rappresentato Piacenza e felice di poter raccontare questa esperienza a voi e, attraverso di voi, condividerla con tutta la città»