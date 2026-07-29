Dalla Royal Ballet School all’Accademia della Scala: la sindaca incontra la giovanissima ballerina piacentina Maria Ginevra Veca

A soli 10 anni, Maria Ginevra Veca, per tutti Ginny, è già una promessa della danza classica. La giovanissima ballerina piacentina, formatasi alla scuola Arte Danza sotto la guida dell’insegnante Sabrina Ronchetti, è stata ricevuta questa mattina a Palazzo Mercanti dalla sindaca Katia Tarasconi e dall’assessore alla Cultura Christian Fiazza.

L’incontro si è svolto al rientro di Ginny da Londra, dove ha frequentato il prestigioso corso estivo della Royal Ballet School alla White Lodge, e a poche settimane dall’inizio di una nuova importante esperienza: da settembre frequenterà il Primo corso dell’Accademia Teatro alla Scala di Milano, dopo aver superato selezioni rigorose e i successivi periodi di prova.

«Ho avuto il privilegio di conoscere una giovanissima artista straordinaria, perché quando si parla di danza si parla di arte – sottolinea la sindaca Tarasconi –. Ginny è una ragazzina educata, determinata e con le idee già molto chiare. È stato particolarmente emozionante sapere che, durante la cerimonia conclusiva della sua esperienza londinese, ha voluto portare con sé e mostrare un simbolo della sua città: l’immagine di Palazzo Gotico. Un gesto semplice, ma molto significativo, che per Piacenza è motivo di grande orgoglio».

Alla visita hanno partecipato anche Sabrina Ronchetti, prima insegnante di Ginny, i genitori e i due fratelli maggiori della giovane ballerina.

«Vi ringrazio sinceramente per avermi invitata e sostenuta già prima della partenza – ha detto Maria Ginevra rivolgendosi direttamente alla sindaca Tarasconi e all’assessore Fiazza -. L’esperienza alla Royal Ballet Summer Intensive è stata fantastica: ho studiato molto, mi sono impegnata e ho imparato qualcosa di nuovo ogni giorno. Sono davvero orgogliosa di aver rappresentato Piacenza e felice di poter raccontare questa esperienza a voi e, attraverso di voi, condividerla con tutta la città»

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy