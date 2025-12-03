Dario Costantini confermato presidente di CNA, Crenna entra nel direttivo nazionale

Il timone della CNA – Confederazione nazionale dell’artigianato e della piccola e media impresa, realtà che associa attualmente 620.000 imprenditori in tutta Italia – continuerà a restare nelle mani di Dario Costantini anche per i prossimi quattro anni. L’imprenditore piacentino è stato infatti riconfermato all’unanimità nel ruolo di Presidente nazionale anche per il quadriennio 2025-2029, nel corso dell’assemblea elettiva svoltasi oggi a Roma.

Dario Costantini

Cinquantuno anni, imprenditore nel settore riscaldamento, condizionamento e gestione di impianti tecnologici con un’impresa famigliare fondata oltre mezzo secolo fa da suo padre e oggi portata avanti anche insieme a suo fratello Massimo, Costantini ha alle spalle l’imponente e importante lavoro svolto in seno a CNA in particolare nell’ultimo decennio: prima in veste di Presidente regionale Emilia Romagna e, negli ultimi quattro anni, al vertice nazionale. Un lavoro che gli ha permesso di conquistare sempre più stima e consensi anche al di fuori della sua associazione, tanto da arrivare all’odierna assemblea elettiva in veste di candidato unico proprio come lo era stato in occasione della sua prima elezione, quattro anni fa.

“Un grande onore”

“È un grande onore rappresentare anche per i prossimi quattro anni la CNA – ha dichiarato Costantini subito dopo l’elezione – una grande comunità di imprenditrici e imprenditori. Desidero ringraziare l’assemblea nazionale per la fiducia e tutti i nostri dirigenti per il lavoro quotidiano nell’associazione. Il mio impegno e della nuova presidenza sarà essere ancora più vicini alle nostre imprese, ascoltarle e sostenerle nelle grandi e impegnative sfide che ci attendono. Siamo determinati a rafforzare il ruolo essenziale dell’artigianato nella vita del Paese e nella sua proiezione internazionale, consapevoli del grande valore economico e sociale che esprimono le nostre imprese”.

Progetto Vita

Costantini, che dalla scorsa estate è anche Presidente di “Progetto Vita Onlus”, il primo progetto europeo di defibrillazione precoce sul territorio per prevenire la morte improvvisa per arresto cardiaco, domani guiderà la parte pubblica dell’Assemblea nazionale di CNA che si svolgerà a Roma, all’Auditorium della Conciliazione, a cui parteciperanno, tra gli altri, anche Raffaele Fitto, Vicepresidente esecutivo della Commissione Europea, e Antonio Tajani, Vicepresidente del Consiglio dei ministri e Ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale.

Tra i primi a complimentarsi con Costantini anche Cristiana Crenna, Presidente provinciale di CNA presente, con alcuni imprenditori piacentini, all’assemblea nazionale di Roma.

“Costantini ha dimostrato di essere un’ottima guida – ha detto Crenna – un dirigente intraprendente e lungimirante, capace di leggere con anticipo le istanze e le necessità del mondo produttivo rappresentato da CNA. Di Dario ammiro l’umanità, la grande determinazione a portare avanti con coraggio una visione futura di CNA. La sua idea porterà innovazione all’associazionismo, caratteristica fondamentale – a mio parere – per stare al passo con i tempi, coinvolgere i giovani per trasmettergli i valori e l’importanza dell’associazionismo, e soprattutto dare la giusta importanza sui tavoli istituzionali a tutte quelle imprese artigiane, micro, piccole e medie, che tuttora rappresentano l’ossatura del Made in Italy riconosciuto in tutto il mondo”.

CRISTIANA CRENNA ENTRA NELLA DIREZIONE NAZIONALE DI CNA

Gli organismi nazionali della CNA, la Confederazione nazionale dell’artigianato e della piccola e media impresa, parlano sempre più piacentino. Alla riconferma di Dario Costantini nel ruolo di Presidente nazionale – elezione avvenuta oggi a Roma nel corso dell’Assemblea quadriennale elettiva – si aggiunge infatti anche l’elezione di Cristiana Crenna a componente della Direzione nazionale.

La Presidente provinciale di CNA, al suo primo mandato dopo i due consecutivi di Giovanni Rivaroli, conquista quindi un risultato di prestigio non soltanto a livello personale ma anche per l’associazione piacentina, che rappresenta attualmente circa 1.300 imprese.

“Sono onorata di questo nuovo e prestigioso incarico – ha detto Cristiana Crenna subito dopo l’elezione – un grande attestato di stima soprattutto per l’importante lavoro svolto dalla nostra realtà territoriale. Un ruolo importante che mi permetterà di lavorare ancora più incisivamente per le nostre imprese, che cercherò di interpretare con impegno e senso di responsabilità portando in sede nazionale la visione dei territori che rappresentano l’anima della nostra associazione”.

