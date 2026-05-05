Associazione paracadutisti, torna l’Abbraccio sul Po sabato 9 maggio

E’ tutto pronto per la seconda edizione dell’Abbraccio sul Po, la celebrazione dell’incontro, alla fine della guerra, tra i paracadutisti che avevano scelto di schierarsi con gli alleati (Regno del Sud) e quelli che avevano combattuto per la Repubblica sociale. L’iniziativa si terrà sabato 9 maggio.

Sabato mattina, nell’area militare dello Scalo pontieri, lungo il Po, sono attesi i paracadutisti dell’Emilia-Romagna, ma anche di altre province, due bande musicali di congedati della Folgore e un lancio di alcuni parà.

La giornata, dopo il successo della prima edizione, è stata organizzata dalla sezione piacentina dell’Anpd’I (Associazione nazionale paracadutisti d’Italia) che ha invitato le autorità, le associazioni combattentistiche e d’arma e le associazioni dei partigiani.

“Siamo soddisfatti per aver organizzato questa seconda edizione – ha affermato il presidente piacentino dell’Anpd’I, Fabio Scrollavezza – per ricordare l’81° anniversario dell’Abbraccio sul Po, un momento poco conosciuto della nostra storia. Commemoriamo il gesto dei parà italiani, avvenuto il 6 maggio del 1945, che si incontrarono, i prigionieri della Rsi diretti al campo di detenzione Coltano, scortati dai soldati americani, e chi invece stava con gli alleati, al grido di Folgore. Avevano combattuto insieme in diversi fronti, ma dopo l’armistizio scelsero strade diverse”.

“La fratellanza e il cameratismo, però, non vennero mai meno e quando si incontrarono sul ponte si riconobbero e si abbracciarono al grido di Folgore. Può essere considerato un primo gesto di riappacificazione, tra chi aveva combattuto su fronti opposti, che ha poi portato alla ricostruzione dell’Italia democratica. Un gesto molto importante, ancor più attuale in questa epoca di forti tensioni geopolitiche e guerre nel mondo”.

La giornata inizierà alle 9 con l’ammassamento, seguiranno la messa, i discorsi e verso mezzogiorno è atteso il lancio di alcuni parà dell’Anpd’I, la maggior parte dei quali emiliano romagnoli. Uno dei paracadutisti si lancerà con una grande bandiera italiana di 150 metri quadrati.

La colonna sonora della giornata è affidata a due bande: Congedati Folgore e Banda del Nembo (Gorizia, sempre composta di congedati).

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