Pontenure Rinasce, presentata la squadra di Sergio Fuochi: “Sala gremita”

“Un folto e caloroso pubblico ha gremito Villa Raggio, con lo spazio interno rapidamente esaurito e tanti cittadini rimasti ad assistere anche fuori alla sala alla presentazione della lista civica “Pontenure Rinasce”. Una serata partecipata, viva, ricca di attenzione e domande, che ha confermato il forte interesse della comunità per il futuro del paese”. Inizia così la nota della lista Pontenure Rinasce.

LA NOTA DI PONTENURE RINASCE

Il candidato sindaco Sergio Fuochi ha dato subito spazio alla presentazione dei dodici candidati, entrati uno ad uno tra gli applausi del pubblico, accolti con simpatia dalle sagome con i loro avatar posizionate sugli sgabelli. Un modo originale e partecipato per raccontare una squadra unita e determinata. Fabio Alovisi, ex comandante della polizia locale con una vita dedicata al servizio pubblico, ha sottolineato con forza il valore dell’impegno civico e della presenza concreta delle istituzioni sul territorio.

A seguire, tutti i candidati hanno portato il proprio contributo, raccontando esperienze e motivazioni: Cassandra Bonzanini e Anna Maio nel sociale e nel mondo social per il coinvolgimento dei giovani; Andrea Rossetti e Giuseppe Nuovo con competenze tecniche e gestionali (il primo ha raccolto molti applausi per il suo accorato discorso sulla necessità di dare risposta alle famiglie con bambini piccoli, dal nido fino alle primarie; il secondo con l’esigenza di proteggere e rinnovare il patrimonio abitativo); e poi Fabrizio Giorgi ed Emilio Bolzoni con una lunga esperienza professionale (il primo come insegnante di educazione fisica e appassionato di storia.

L’altro con un’esperienza unica da operaio a imprenditore e con la voglia di fare rimboccandosi le maniche; e ancora Thomas Pagani, sempre attivo nella comunità sia per i problemi quotidiani delle famiglie afflitte dal traffico che per l’integrazione; Caterina Pionetti, giovane contabile, tornata a Pontenure dopo anni di esperienza nelle grandi città europee; Antonietta Romano, la mamma per eccellenza, perché Pontenure deve tornare a sorridere.

Graziano Re con la sua attenzione al tema della sicurezza e degli animali; e, infine, Sara Scaravella, che ha incentrato l’attenzione sul fare squadra ma, soprattutto, sull’importanza di avere un grande “allenatore” come Sergio Fuochi. Una lista eterogenea, per provenienza, per età, per progetti e sogni. Ma tutti accomunati da un forte legame con Pontenure e dalla volontà di mettersi al servizio della comunità.

Il candidato Fuochi ha poi risposto alle domande del pubblico con interventi concreti e appassionati, dimostrando la competenza che lo contraddistingue e che nasce da una profonda conoscenza della macchina amministrativa comunale. Con chiarezza ha delineato alcune priorità: un Comune davvero vicino ai cittadini, con uffici aperti dal lunedì al sabato e non più chiusi al giovedì; il ritorno delle feste di paese – come la festa dell’asino e quella del pesce – per ridare vitalità al commercio locale e rafforzare il senso di comunità; una gestione del nido più efficiente, senza più famiglie costrette a cercare soluzioni fuori dal territorio.

Grande attenzione anche ai servizi alla persona, con l’impegno ad aiutare concretamente anziani e disabili nelle esigenze quotidiane, come fare la spesa o ritirare farmaci, per costruire una Pontenure più solidale e inclusiva.

La serata si è conclusa tra applausi convinti e un clima di grande fiducia: un segnale chiaro di quanto entusiasmo e partecipazione stiano accompagnando il progetto di “Pontenure Rinasce”, pronto a trasformarsi in un percorso concreto di rilancio per il paese.

PROSSIMI APPUNTAMENTI PER LA PRESENTAZIONE DELLA LISTA QUESTA SETTIMANA

MERCOLEDI’ 6 MAGGIO SALA PARROCCHIALE MURADELLO – ORE 21

GIOVEDì 7 MAGGIO PIAZZETTA VIA ADOLFINI PONTENURE – ORE 21

VENERDì 8 MAGGIO – VALCONASSO EX SCUOLA – ORE 21

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