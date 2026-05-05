I Mercoledì della Medicina, terzo appuntamento il 6 maggio: Fare di più non significa fare meglio

Giunge al suo terzo appuntamento il ciclo di incontri “I Mercoledì della Medicina” – promosso dall’Ordine provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri con il sostegno della Fondazione di Piacenza e Vigevano e la collaborazione dell’Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri IRCCS e di Slow Medicine ETS – che vede protagonisti professionisti sanitari e campioni dello sport con l’obiettivo di promuovere una medicina appropriata, fondata sulle prove scientifiche e orientata al benessere della persona.
Al centro dell’incontro – in programma il 6 maggio alle ore 18 nel Salone d’Onore di Palazzo Rota Pisaroni (Via Sant’Eufemia 13, Piacenza) – la campagna “Fare di più non significa fare meglio” di Choosing Wisely Italy, che ha l’obiettivo di favorire il dialogo dei medici e degli altri professionisti della salute con pazienti e cittadini su esami diagnostici, trattamenti e procedure a rischio di inappropriatezza, per giungere a scelte informate e condivise. Interverranno la coordinatrice della campagna Sandra Vernero, insieme a Raffaella Bertè, Direttore Cure palliative AUSL Piacenza e consigliere dell’Ordine dei Medici di Piacenza, e al nuotatore Giacomo Carini, due volte alle Olimpiadi.
La rassegna – aperta alla cittadinanza e ai professionisti – gode del patrocinio di Comune e Provincia di Piacenza, della Federazione Nazionale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri (FNOMCeO), del Coni e del Panathlon Piacenza.
Questi i successivi appuntamenti
20 MAGGIO, ore 18
POSSIAMO PERMETTERCI DI NON AVERE UN SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE?
Scelte responsabili, sostenibilità del sistema sanitario ed etica delle cure.
Giuseppe Remuzzi, Direttore Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri IRCCS
Nicola Arcelli, Medico di medicina generale, Vice Presidente OMCeO Piacenza
Giulio Forte, Preparatore atletico Rugby Lions Piacenza
17 GIUGNO, ore 18
AMBIENTE, SALUTE E QUALITÀ DELLA VITA
Considerare una priorità sanitaria il rispetto dell’ambiente. Progettare e gestire strutture sanitarie sostenibili.
Antonio Bonaldi, Medico, Esperto di Sanità pubblica, Past President Slow Medicine ETS
Gianluca Selvestrel, Capo Unità presso Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri IRCCS
Greta Gregori, Medico di medicina generale, Consigliere OMCeO Piacenza
Giancarlo Perini, Ex atleta ciclismo.