Pioggia e temporali anche sul Piacentino, monitorati fiumi e torrenti

5 Maggio 2026 Redazione FG Attualità
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Allerta GIALLA per piene dei fiumi, per frane e piene dei corsi minori, per temporali e per vento anche per la provincia di Piacenza.

Per la giornata di mercoledì 6 maggio sono previste precipitazioni anche in forma di rovescio o temporale di forte intensità, più probabili dapprima sul settore appenninico e sulle province centro-occidentali, in estensione al resto del territorio dalla seconda parte di giornata.

Le precipitazioni previste possono generare rapidi innalzamenti dei livelli idrometrici con possibili superamenti delle soglie 1 nei corsi d’acqua ad alimentazione di crinale in particolare sul settore centrale della regione.

Nelle zone montane e collinari sono possibili fenomeni franosi, ruscellamento sui versanti e rapidi innalzamenti dei livelli idrometrici nei corsi d’acqua minori.

Sui settori appenninici, specie in prossimità dei crinali, sono previsti inoltre venti di burrasca moderata (62-74 Km/h), con possibili, temporanei rinforzi o raffiche di intensità superiore, da sud-ovest.

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