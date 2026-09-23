Corso per imprese digitali di montagna, da Tutor formazione gratuita per le aziende della Val Trebbia e Val Nure

Come utilizzare i servizi digitali per gestire meglio i clienti e promuovere la propria attività? A questa domanda cerca di rispondere il Corso per Imprese Digitali di Montagna, l’iniziativa gratuita organizzata dalla scuola di formazione Tutor in collaborazione con le comunità montane della Val Trebbia-Val Luretta e dell’Alta Val Nure.

Il percorso formativo, della durata di 24 ore distribuite in un mese tra lezioni online e in presenza, è rivolto agli imprenditori dell’alta Val Trebbia e dell’alta Val Nure che vogliono approfondire le strategie di marketing digitale per la propria impresa. L’iniziativa è finanziata da Regione Emilia-Romagna attraverso i Fondi Europei. Le iscrizioni sono aperte fino al 28 settembre.

Il corso nasce con l’obiettivo di supportare le imprese del territorio montano piacentino nella transizione digitale. I partecipanti impareranno a utilizzare gli strumenti digitali per customizzare l’esperienza dei clienti e aprire la propria attività verso nuovi mercati, senza perdere il legame con il territorio.

Il percorso si articola in sei moduli sulla presenza digitale per imprese locali. Si parte dalle basi: cosa pubblicare sui social e come scegliere i contenuti giusti, dalle testimonianze dei clienti ai dietro le quinte. Un modulo è dedicato all’ottimizzazione dei profili Instagram e Facebook per trasformarli in vetrine online. La parte pratica insegna a creare foto, video e grafiche con lo smartphone, con un focus sull’intelligenza artificiale per generare testi e immagini. Infine, si impara a creare un calendario editoriale per pianificare i contenuti e mantenere una presenza costante sui social.

Possono partecipare al corso gli imprenditori con età minima di 18 anni o in possesso di una qualifica professionale. È richiesta la residenza o il domicilio in Regione Emilia-Romagna. Non possono accedere i dipendenti pubblici con contratto a tempo indeterminato.

Le lezioni si svolgeranno in modalità mista, online e in presenza, nelle sedi dell’alta Val Trebbia e dell’alta Val Nure che verranno comunicate agli iscritti.

Le iscrizioni sono gestite dalla scuola di formazione Tutor in collaborazione con le comunità montane del territorio.

«Questo ulteriore corso che eroghiamo in quest’ambito rappresenta un’opportunità concreta per le imprese del nostro territorio», dichiara Andrea Capellini, presidente di Tutor. «La formazione è uno strumento fondamentale per accompagnare gli imprenditori in un percorso di crescita che parte dalle competenze e arriva alla competitività sul mercato. Con questa iniziativa offriamo strumenti pratici, immediatamente spendibili, per chi vuole investire sul digitale e valorizzare il legame con la propria comunità, cercando di fare del nostro meglio per andare incontro alle esigenze del territorio provinciale e delle aree interne.»

Sottolineano l’importanza dell’iniziativa anche i rappresentanti delle due comunità montane, ringraziando la Tutor per la collaborazione. «L’alta Val Trebbia sta vivendo una fase di trasformazione importante», afferma l’assessora Giorgia Regaglia anche a nome dei sindaci dell’Unione montana Valli Trebbia-Luretta. «Le imprese hanno bisogno di supporto per affrontare le sfide del mercato moderno. Questo corso è un tassello fondamentale di questo percorso: formare gli imprenditori significa investire sul futuro delle nostre valli.»

Il presidente dell’Unione montana Alta Val Nure Alessandro Chiesa conclude, anche a nome dei colleghi sindaci della medesima Unione, «Con questo corso offriamo agli imprenditori gli strumenti per competere alla pari con le realtà delle città, mantenendo però la nostra identità. Il digitale non è un nemico della tradizione, ma un alleato per valorizzarla e farla conoscere oltre i confini locali.»

Per info e iscrizioni contattare Tutor al 0523 456603 o scrivere una mail a accoglienza@tutorspa.it