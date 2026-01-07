Disoccupazione agricola 2026, aperta la campagna di Epaca Coldiretti: tutte le informazioni

Si apre la campagna Disoccupazioni Agricole 2026 per i dipendenti agricoli che hanno lavorato nel 2025: Epaca Coldiretti invita tutti gli assistiti a presentare domanda entro lunedì 31 marzo. Per la presentazione della domanda di Disoccupazione Agricola occorre presentarsi presso gli uffici Epaca Coldiretti muniti di: Documento d’Identità (Carta d’Identità, Passaporto), Codice Fiscale, Buste paga/contratto di lavoro, Permesso di soggiorno (per i lavoratori stranieri), IBAN.
Per poter fare domanda occorre essere stati iscritti agli elenchi dei lavoratori agricoli del 2025, avere 102 giornate di lavoro effettivo nel biennio (2024-2025) e avere due anni di anzianità contributiva nella assicurazione contro la disoccupazione involontaria. “L’indennità – spiega il responsabile provinciale Riccardo Piras – ammonta al 40% della retribuzione degli operai a tempo determinato e al 30% del salario effettivamente percepito dagli operai agricoli a tempo indeterminato”. Hanno diritto i lavoratori agricoli dipendenti: operai e salariati agricoli con un contratto a tempo determinato. Possono richiederla anche coloro che, in possesso di un contratto agricolo a tempo indeterminato, abbiano lavorato per parte dell’anno.
Con questa prestazione sono indennizzate le giornate non lavorate del 2025: non sono indennizzabili le giornate già occupate da lavoro dipendente (agricolo e non), da lavoro autonomo, quelle già indennizzate (per infortunio, malattia, ecc.). “Contestualmente – prosegue Piras – è possibile presentare domanda di Assegno Unico e Universale, per chi non l’ha ancora presentata”.
Per presentare contestuale domanda di AUU – prosegue Piras – occorrono ISEE in corso di validità, Codice Fiscale dei familiari, Certificazioni Uniche 2025, Dichiarazione dei Redditi 2025.
Tutti gli uffici Epaca sul territorio sono a disposizione in provincia e nelle due sedi di Piacenza, nel Palazzo dell’Agricoltura di via Colombo,35 e in via Mazzini,15: per informazioni si può scrivere all’indirizzo e-mail epaca.pc@coldiretti.it, oppure contattare la pagina social di Epaca Piacenza facebook.com/epaca.piacenza.pc