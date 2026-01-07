Disoccupazione agricola 2026, aperta la campagna di Epaca Coldiretti: tutte le informazioni

Si apre la campagna Disoccupazioni Agricole 2026 per i dipendenti agricoli che hanno lavorato nel 2025: Epaca Coldiretti invita tutti gli assistiti a presentare domanda entro lunedì 31 marzo. Per la presentazione della domanda di Disoccupazione Agricola occorre presentarsi presso gli uffici Epaca Coldiretti muniti di: Documento d’Identità (Carta d’Identità, Passaporto), Codice Fiscale, Buste paga/contratto di lavoro, Permesso di soggiorno (per i lavoratori stranieri), IBAN.

Per poter fare domanda occorre essere stati iscritti agli elenchi dei lavoratori agricoli del 2025, avere 102 giornate di lavoro effettivo nel biennio (2024-2025) e avere due anni di anzianità contributiva nella assicurazione contro la disoccupazione involontaria. “L’indennità – spiega il responsabile provinciale Riccardo Piras – ammonta al 40% della retribuzione degli operai a tempo determinato e al 30% del salario effettivamente percepito dagli operai agricoli a tempo indeterminato”. Hanno diritto i lavoratori agricoli dipendenti: operai e salariati agricoli con un contratto a tempo determinato. Possono richiederla anche coloro che, in possesso di un contratto agricolo a tempo indeterminato, abbiano lavorato per parte dell’anno.

Con questa prestazione sono indennizzate le giornate non lavorate del 2025: non sono indennizzabili le giornate già occupate da lavoro dipendente (agricolo e non), da lavoro autonomo, quelle già indennizzate (per infortunio, malattia, ecc.). “Contestualmente – prosegue Piras – è possibile presentare domanda di Assegno Unico e Universale, per chi non l’ha ancora presentata”.

Per presentare contestuale domanda di AUU – prosegue Piras – occorrono ISEE in corso di validità, Codice Fiscale dei familiari, Certificazioni Uniche 2025, Dichiarazione dei Redditi 2025.

Tutti gli uffici Epaca sul territorio sono a disposizione in provincia e nelle due sedi di Piacenza, nel Palazzo dell’Agricoltura di via Colombo,35 e in via Mazzini,15: per informazioni si può scrivere all’indirizzo e-mail epaca.pc@coldiretti.it, oppure contattare la pagina social di Epaca Piacenza facebook.com/epaca.piacenza.pc

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy