Roncaglia, da domani operativo il dispensario farmaceutico permanente sulla Caorsana

Sarà operativo da domani, mercoledì 25 febbraio, il dispensario farmaceutico permanente istituito dal Comune di Piacenza nella frazione di Roncaglia, nei locali di via Caorsana 182/B, già sede della farmacia rurale fino ai giorni scorsi.

L’attivazione del servizio fa seguito al trasferimento della farmacia Roncaglia nella nuova sede di via Maestri del Lavoro 3, avvenuto ieri, 23 febbraio. Per garantire la continuità dell’assistenza farmaceutica ai cittadini della frazione, l’Amministrazione comunale ha deciso di istituire un dispensario permanente negli spazi storicamente utilizzati per il servizio.

Come previsto dalla normativa regionale, la gestione del dispensario è stata affidata alla farmacia più vicina, individuata proprio nella Farmacia Caorsana – Farmacie Comunali Piacentine S.r.l. – che ha formalizzato la propria disponibilità ad assicurare l’apertura e il funzionamento del presidio.

Il dispensario sarà aperto al pubblico dal lunedì al venerdì, con servizio attivo sia nella fascia mattutina, dalle 8.30 alle 12.30, sia in quella pomeridiana, dalle 15.30 alle 19.30, garantendo così un presidio stabile e facilmente accessibile per i residenti.

L’istituzione del dispensario risponde all’esigenza di mantenere un punto di riferimento sanitario di prossimità per Roncaglia, evitando che il trasferimento della farmacia comportasse una riduzione del servizio sul territorio. Si tratta di una scelta orientata alla tutela dell’accessibilità ai farmaci e ai servizi essenziali, con particolare attenzione alle persone anziane e alle categorie più fragili.

Con questa soluzione, la frazione continua a disporre di un presidio farmaceutico stabile, assicurando continuità assistenziale e vicinanza ai cittadini in un ambito – quello sanitario – che rappresenta un servizio primario per la comunità.

