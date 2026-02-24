Giornata della donna, Placentia Gospel Choir in concerto a Gazzola con “Oh happy woman”

Gazzola celebra la donna con la musica. Questa mattina, nella sala giunta della Provincia di Piacenza, il Comune di Gazzola ha ufficialmente presentato il concerto gospel “Oh happy woman” che domenica 8 marzo alle ore 16 nella piazza del Municipio vedrà esibirsi il noto “Placentia Gospel Choir” di Piacenza che proprio nel 2026 festeggia 20 anni di storia.

Un evento promosso in occasione della Giornata internazionale della donna dall’amministrazione comunale di Gazzola con la collaborazione di IGC srl impresa sociale. Il concerto sarà però preceduto da altre due iniziative che avranno luogo nella mattinata: dalle 11 infatti, presso la biblioteca comunale e sotto i portici di piazza Roma si terranno lo scambio di libri per grandi e piccini e l’iniziativa del “baratto” dedicata agli oggetti di casa che si tramandano nel tempo.

‹‹Si tratta del primo grande evento che desideriamo organizzare come amministrazione comunale nel corso di questo anno. Il cuore della manifestazione che offriamo alla comunità di Gazzola e che abbiamo pensato per richiamare in paese tanti visitatori è il concerto del pomeriggio, ma le iniziative partiranno già nella tarda mattinata, valorizzando l’impegno della biblioteca comunale nella quale abbiamo sempre creduto e investito››, ha dichiarato Maria Rattotti, assessore del Comune di Gazzola.

Giuseppe Forlini, vicepresidente Placentia Gospel Choir, ha osservato: ‹‹E’ un onore esibirsi in questa occasione: il nostro spettacolo sarà composto da brani intensi e coinvolgenti, testi religiosi carichi di energia. Abbiamo titolato questo evento “Oh Happy woman” per esprimere la gioia di cantare per la Donna e per richiamare uno dei nostri brani di punta “Oh Happy day”››, ha concluso Forlini, affiancato da Steven Zucchini, direttore musicale di Placentia Gospel Choir.

Come spiegato da Arianna Razza, consigliere comunale, domenica 8 marzo, la giornata di festa si aprirà alle 11, in piazza Roma, con l’iniziativa “Scambio di libri e baratto a Gazzola”, curata dal Gruppo Volontari della biblioteca comunale “M. T. Maestri Del Boca” di Gazzola: fino alle 15.30 sarà possibile scambiarsi libri e barattare oggetti in buono stato, favorendo la lettura e il riuso.

Come? Sarà sufficiente consegnare al check-in i libri (massimo 10): una volontaria controllerà che siano tutti in buono stato e consegnerà al donatore una tessera con un numero di timbri pari ai libri approvati che sono stati consegnati. A quel punto, il donatore potrà passare al banco dello scambio per scegliere i libri che preferisce e recarsi al check-out per aggiornare la propria tessera. Per quanto riguarda gli oggetti, non sono ammessi biciclette, abiti e scarpe: il resto potrà essere barattato, contribuendo così a ridurre gli sprechi.

L’evento-concerto è libero e gratuito. Posti a sedere limitati, disponibili su prenotazione su Eventbrite – In caso di maltempo, il concerto sarà rinviato a data da destinarsi.

Tutti gli ulteriori dettagli e aggiornamenti sono consultabili sul sito e sulle pagine social del Comune di Gazzola.

