Ai Musei Civici di Palazzo Farnese il 22 febbraio arriva “Dogs & Museum Road Show 2026”

Approderà a Piacenza domenica 22 febbraio, dalle 11.30 alle 16.30 ai Musei Civici di Palazzo Farnese, il primo “Giro d’Italia” dedicato al Pet-turismo culturale e al nuovo servizio di Dog Sitting per musei, mostre, aree archeologiche e monumentali realizzato da BAUDVISOR, attivo in 56 città italiane e 285 sedi museali.

Il tour in corso, “Dogs & Museum Road Show 2026”, è partito il 12 gennaio 2025 e ha già visto percorrere, dagli organizzatori, 3894 km, con l’obiettivo di presentare l’innovativa attività di supporto ai proprietari di cani che, nei loro itinerari turistici alla scoperta del patrimonio artistico e culturale del Paese, vogliano portare con sé i loro amici e quattro zampe e poterli affidare serenamente a qualcuno per una passeggiata all’aria aperta, mentre la famiglia visita spazi storici ed esposizioni.

Grazie all’assistenza di una rete di oltre 400 dog sitter in tutta Italia, usufruire del servizio è molto semplice: basta prenotare sul sito www.bauadvisor.it o tramite l’omonima app, dandosi appuntamento all’ingresso del sito di interesse per ritrovarsi, al termine dell’esperienza culturale, all’orario concordato per la riconsegna degli animali.

“I Musei Civici di Palazzo Farnese sono, ormai da diversi mesi, tra le realtà convenzionate che offrono questa opportunità ai propri visitatori”, spiega l’assessore a Cultura e Turismo Christian Fiazza: “Chi si prende cura con amore dei propri cani desidera, sempre più spesso, viaggiare portandoli con sé, il che richiede una sensibilità aggiuntiva anche da parte delle strutture ricettive e dei poli museali che, come elemento di attrattività del territorio, devono essere in grado di rispondere alle esigenze del proprio pubblico anche sotto questo profilo. Ovviamente, per ragioni di tutela di un bene qual è Palazzo Farnese non possiamo consentire l’ingresso degli animali all’interno delle sale museali, ma abbiamo aderito con entusiasmo alla proposta di BAUADVISOR nell’intento di favorire il più possibile l’accessibilità per tutti, nell’ottica di un progetto che coniuga senso civico, rispetto del decoro, qualità del tempo libero e benessere degli animali”.

In occasione della tappa cittadina del “Dogs & Museums Road Show”, domenica 22 febbraio il servizio di Dog Sitting sarà gratuito per tutti i visitatori con cane al seguito, prenotando con almeno 24 di anticipo nelle modalità indicate. Sarà inoltre distribuito a tutti il materiale informativo che illustra il servizio in più lingue, accompagnato dai gadget messi a disposizione dai partner dell’iniziativa.

Tutte le tappe di questo speciale “Giro d’Italia” sono consultabili sul sito www.bauadvisor.it: Piacenza sarà la tredicesima e i prossimi appuntamenti sono in calendario a Torino il 22 marzo e il 19 aprile a Firenze.

