I Promessi (non) Sposi, in scena il 20 febbraio gli studenti del Liceo Gioia

Una storia d’amore. Molti equivoci e un cellulare di troppo. Liberamente, molto liberamente, ispirato ad Alessandro Manzoni, va in scena venerdì 20 febbraio alle ore 20.30 al Teatro Gioia “I PROMESSI (NON) SPOSI” con la classe 3EL del Liceo “Gioia”, restituzione finale di un laboratorio teatrale intensivo di Teatro Gioco Vita condotto da Nicola Cavallari.

Un progetto, nato dalla consolidata collaborazione tra l’Istituto guidato da Cristina Capra e il centro di produzione teatrale diretto da Diego Maj e Jacopo Maj, che vede la classe 3EL al lavoro al Teatro Gioia a partire da mercoledì 18 a venerdì 20 febbraio per una tre giorni di laboratorio possibile grazie al sostegno della Fondazione di Piacenza e Vigevano, nell’ambito dei programmi di “InFormazione Teatrale” realizzati in collaborazione con l’Associazione Amici del Teatro Gioco Vita.

Protagonisti in scena Claudia Anelli, Enrica Barabaschi, Annachiara Bertoli, Emma Bonfanti, Giulia Botti, Aurora Brera, Viola Luna Cavini, Aurora Dallavalle, Martina De Marco, Irene Delforno, Riccardo Fiorani, Antonio Forgione, Davide Gaburro, Bohdan Korshunov, Alessia Losi, Zeno Manfredi, Gilda Muselli, Giulia Pelliccano, Marta Petraccia, Eloisa Ponginibbi, Anastasia Shevchuk, Claudia Elena Spulber, Giuliana Tosku, Elena Zilli.

“I PROMESSI (NON) SPOSI” è una creazione collettiva della classe con la supervisione artistica di Nicola Cavallari. La parte tecnica è curata da Daniele Princi (luci e fonica) e Giovanni Mutti (macchinista). Nel progetto, possibile grazie alla collaborazione della Dirigente del Liceo “Gioia” Cristina Capra e della referente per le attività teatrali Alessandra Tacchini, la 3ELS è stata seguita dalla professoressa Angela Portesi con la disponibilità di tutti gli insegnanti e le insegnanti della classe.

Manzoni ci aveva avvertito: il cammino verso il matrimonio è pieno di ostacoli. Ma lui non aveva previsto i social media. Renzo è innamorato. E geloso. Molto geloso. Quando trova nel telefono di Lucia i messaggi di Don Rodrigo, il castello di carte crolla: confronti che non finiscono bene, un prete che non risponde, una diretta Instagram trasmessa nel momento sbagliato e una valanga di pettegolezzi che nemmeno il più agguerrito influencer avrebbe saputo fermare.

Nel mezzo del caos, Lucia finisce dal consulente matrimoniale, cercando di salvare il salvabile, mentre Renzo annega i dispiaceri all’osteria in compagnia di qualcuno che forse non dovrebbe frequentare. Il gran giorno arriva. L’altare è pronto. Gli ospiti aspettano. Se qualcuno conosce ragioni per cui questi due giovani non debbano unirsi in matrimonio, parli ora o taccia per sempre… E se son fiori, fioriranno; altrimenti…

Insomma, quattrocento anni di letteratura italiana condensati in una storia di gelosia, gossip e amore “storto”. Perché alcune cose, da Manzoni in poi, non cambiano mai.

Sul fronte della collaborazione tra Teatro Gioco Vita e Liceo Gioia il progetto laboratoriale con la classe 3EL curato da Nicola Cavallari segue quello realizzato a gennaio con la classe 3AS a cura di Antonio “Tony” Baladam. Il 20 marzo la classe 2AC, sempre al Teatro Gioia, sarà impegnata in un laboratorio intensivo di teatro fisico, “Una mattinata tra corpo e ritmo”, tenuto da Mattia Quintavalle e Giacomo Turati, protagonisti dello spettacolo “Rhythm is a dancer” che sarà poi in scena in serata alle ore 21 al Teatro Filodrammatici per la stagione di danza.

Biglietti e Informazioni

TEATRO GIOIA via Melchiorre Gioia 20/a – Piacenza – tel. 0523.1860191

Biglietti posto unico euro 5 / ridotto di cortesia euro 1 – Prevendita presso la biglietteria di Teatro Gioco Vita; la sera dello spettacolo la biglietteria è attiva al Teatro Gioia dalle ore 19.30. Info e biglietteria (martedì, mercoledì e venerdì ore 10-14, giovedì ore 10-16): TEATRO GIOCO VITA – via San Siro, 9 – 29121 Piacenza tel. 0523.315578 info@teatrogiocovita.it

