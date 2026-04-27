Maltrattamenti in famiglia e violenza sulle donne, quattro arresti in soli due giorni

L’ultima settimana ha visto una recrudescenza dell’odioso fenomeno della violenza di genere, con l’attivazione di numerosi interventi della Polizia per liti in famiglia o per liti tra persone legate da rapporti sentimentali per strada.

In sole 48 ore, la Squadra Mobile di Piacenza ha tratto in arresto ben quattro uomini, indagati per atti persecutori e maltrattamenti in famiglia, commessi ai danni delle partner o dei genitori.

Si tratta di attività investigative scaturite da interventi delle Volanti nelle settimane precedenti, in alcuni casi anche ripetuti.

I soggetti arrestati hanno un’età compresa tra i ventidue ed i trentatré anni, tutti cittadini italiani, tranne uno.

Due dei soggetti arrestati erano stati precedentemente ammoniti dal Questore di Piacenza, con un provvedimento la cui violazione ha portato in automatico all’apertura di un procedimento penale a carico del maltrattante.

Le rapide indagini hanno permesso di cristallizzare le situazioni al vaglio dell’A.G., che ha conseguentemente emesso i provvedimenti in questione.

Tutti i soggetti sono stati rintracciati attraverso una serie di appostamenti e di verifiche, con la successiva reclusione.

L’attività dimostra l’attenzione della Polizia di Stato per il fenomeno della violenza di genere, che già attraverso l’Ammonimento del Questore, garantisce una prima e pronta risposta, per contenere ogni forma di violenza nei confronti delle vittime, agendo sulla prevenzione. Nella maggior parte dei casi, infatti, l’Ammonimento fa cessare le condotte persecutorie da parte del soggetto colpito dal provvedimento, ma qualora ciò non avvenga, la risposta determinata dall’applicazione delle norme esistenti e cioè quelle dettate dal Codice rosso è particolarmente incisiva ed efficace, proteggendo le vittime in maniera tempestiva.

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy