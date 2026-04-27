Sorpreso a spacciare cocaina tenta la fuga, bloccato dalla polizia: arrestato 39enne tunisino

Nel pomeriggio di venerdì, al culmine di un lungo appostamento, la polizia ha arrestato un altro spacciatore, individuato dalla Squadra Mobile in seguito ai controlli in borghese nelle zone delicate della città.

Lo spacciatore è stato infatti agganciato dagli equipaggi in borghese nella zona di via Dante, mentre si muoveva con fare sospetto. Lo hanno attenzionato perché era un soggetto già noto, in quanto denunciato per detenzione ai fini di spaccio dagli stessi investigatori a febbraio.

In particolare, si trattava di un 39enne tunisino, senza fissa dimora ed in regola sul territorio nazionale.

Il soggetto veniva quindi pedinato fino alla zona di via Manfredi, ove saliva a bordo di un veicolo, condotto da un quarantenne burkinabè, al quale cedeva una dose di cocaina.

Vistosi scoperto dai poliziotti, che si qualificavano e gli intimavano di fermarsi, ha tentato di darsi alla fuga, ma gli investigatori della Squadra Mobile lo hanno bloccato dopo pochi metri. Sono riusciti a fermarlo e a trovarlo in possesso di altre dosi di cocaina pronte alla vendita, oltre che di 145 euro, provento dell’attività di spaccio al dettaglio.

Lo spacciatore veniva tratto in arresto per detenzione e cessione di stupefacenti, mentre l’acquirente veniva segnalato alla Prefettura quale assuntore di droga.

Al termine degli atti, l’arrestato veniva condotto in carcere, in attesa dell’udienza di convalida.

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