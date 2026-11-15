Presentazione del volume “Dordoni: l’olimpionico di Piacenza” il 16 novembre

“Dordoni: l’olimpionico di Piacenza – Ricordi e testimonianze nel centenario della nascita”: questo il titolo del volume (edizioni Banca di Piacenza) che verrà presentato lunedì 16 novembre, alle 18, al PalabancaEventi di via Mazzini con l’intervento del curatore Graziano Tonelli (già direttore degli Archivi di Stato di Brescia, La Spezia, Parma e Pavia) in dialogo con Franco Bragagna (storico telecronista sportivo della Rai), Augusto Bottioni (vicepresidente dell’Istituto di storia contemporanea di Piacenza) e Isabella Dordoni (figlia del grande campione, funzionaria del Coni).

Il volume si propone di celebrare degnamente il grande campione nel centenario della nascita e l’attività svolta in ambito nazionale e internazionale, intende anche ricordarne la costante e fattiva presenza nell’ambiente sportivo piacentino del tempo. Oltre che celebrare la vita, le vicende sportive e, in particolare, l’eccezionale e straordinaria vittoria olimpica del grande marciatore, la pubblicazione intende rimarcarne non solo le doti di grande interprete della marcia, ma anche la competenza e le capacità di tecnico e scopritore di talenti.

Ingresso con prenotazione (prenotazionieventi@bancadipiacenza.it; 0523 542441; telefonare nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì, 9-13 / 15-17).