Schianto tra un’auto e un trattore sulla Provinciale per Cortemaggiore, due feriti: uno è grave, soccorso in eliambulanza

Grave incidente stradale lungo la provinciale 26, tra Cortemaggiore e Besenzone, dove un’automobile si è scontrata con un trattore. Due le persone rimaste ferite, entrambe a bordo della vettura: si tratta di due uomini, rispettivamente di 70 e 80 anni. Uno dei due ha riportato lesioni molto gravi ed è stato trasportato in eliambulanza all’ospedale Maggiore di Parma.

Secondo una prima ricostruzione, l’automobile stava affrontando una curva quando, per cause ancora da chiarire, si è scontrata con un trattore che procedeva nella direzione opposta.

L’impatto è stato particolarmente violento e la vettura è rimasta gravemente danneggiata, con uno degli occupanti intrappolato nell’abitacolo accartocciato.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno lavorato per liberare il ferito dalle lamiere e affidarlo alle cure dei sanitari del 118.

Le condizioni di uno dei due uomini sono apparse subito molto gravi. Dopo le prime cure sul posto, i soccorritori hanno disposto il trasferimento in eliambulanza all’ospedale Maggiore di Parma.

L’altro occupante dell’auto ha riportato ferite meno gravi ed è stato trasportato in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale di Piacenza.

Resta da chiarire l’esatta dinamica dello scontro, avvenuto lungo la strada provinciale che collega Cortemaggiore e Besenzone.