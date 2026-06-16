Ufficiale! Kirill Bosov è il nuovo socio del Piacenza Calcio: quota strategica pari al 49%

Il Piacenza Calcio 1919 è lieto di comunicare che in data odierna è stato sottoscritto presso lo studio del Notaio Raffaello Bianco in Piacenza, l’atto notarile per l’ingresso nel capitale sociale del Club biancorosso, con una quota strategica pari al 49%, da parte del nuovo Socio Kirill Bosov.

Un ingresso strategico che prevede un processo di crescita azionaria del nuovo Socio e che pone nuova linfa nel club biancorosso, permettendo di guardare al futuro con ottimismo ed ambizione sempre accompagnata da una sana gestione e trasparenza verso il popolo biancorosso, valori che hanno da sempre contraddistinto il percorso societario del club.

Chi è Kirill Bosov

Kirill Bosov, imprenditore ed investitore internazionale con cittadinanza svizzera e russa residente a Monaco, si distingue per un profilo manageriale globale e una profonda connessione culturale con l’Italia. Con una solida formazione quantitativa ed economica completata tra l’ETH di Zurigo, l’Università di San Gallo (HSG) e un Executive MBA in Sports Management alla Real Madrid Graduate School, Bosov gestisce oggi un portafoglio diversificato nei settori finanziario, tecnologico e immobiliare.

Già consigliere d’amministrazione della holding di famiglia Alltech LLC, advisor in iniziative imprenditoriali e di investimento internazionali e investitore del primo fondo di Audeo Ventures, ha sviluppato una spiccata competenza nella gestione di operazioni strategiche complesse e nello sviluppo di piani di crescita a lungo termine, unendo la sua esperienza internazionale a una forte passione per il mondo dello sport. Poliglotta, parla fluentemente russo, italiano, inglese, francese e tedesco.

Nei prossimi giorni, alla presenza del Presidente Marco Polenghi e degli Azionisti, si terranno l’Assemblea dei Soci e il Consiglio di Amministrazione che vedrà l’ingresso di due nuovi prestigiosi professionisti quali Ernesto Paolillo, già Amministratore Delegato dell’Inter FC durante il triplete ed executive di primaria esperienza nel settore bancario e sportivo, e Pietro Capra, professionista con consolidata esperienza nel settore finanziario attuale manager di RedFish Capital Partners.

La Società, in piena sintonia tra tutti i Soci e con una chiara visione condivisa del futuro, sta da tempo già alacremente lavorando alla pianificazione della prossima stagione sportiva e alla predisposizione di tutti gli adempimenti economici, finanziari e organizzativi necessari sia per la presentazione della domanda di ripescaggio in Serie C sia per affrontare al meglio l’eventuale partecipazione al campionato di Serie D.

E’ convocata per domani, mercoledì 17 giugno alle ore 10:00, presso la sala stampa “G. Perdoni” dello Stadio Leonardo Garilli, una conferenza stampa di presentazione del nuovo Socio.

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