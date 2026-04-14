Eccellenza italiana: il sigillo di qualità delle imprese di Confesercenti Piacenza

Quella di domani, 15 aprile, è riconosciuta ed istituita come giornata del made in Italy. “Un elemento di fondamentale importanza per valorizzare il tratto distintivo del nostro Paese e del nostro territorio. Qualcosa da difendere e preservare, testimone di tante imprese che ne incarnano l’ideale”, commenta Confesercenti.

LA NOTA DI CONFESERCENTI

Il 15 aprile celebriamo la Giornata del Made in Italy, una data che racchiude molto più di una ricorrenza: rappresenta l’identità profonda del nostro Paese, fatta di qualità, storia e saper fare. Il Made in Italy è il risultato di un patrimonio costruito nel tempo, tramandato di generazione in generazione, custodito da imprenditori che ogni giorno scelgono la strada più difficile: quella dell’autenticità. Non è solo produzione, ma cultura.

Non è solo commercio, ma responsabilità verso il territorio e verso le persone. È proprio su questi valori che Confesercenti Piacenza fonda la propria visione. Crediamo profondamente nel Made in Italy perché rappresenta ciò che siamo: un sistema di imprese che non si limita a vendere prodotti o servizi, ma che porta con sé un’identità precisa, riconoscibile, fatta di qualità, impegno e passione.

Per noi è motivo di orgoglio rappresentare aziende che incarnano questa eccellenza. Imprese che hanno costruito il proprio valore con le mani, con il sacrificio, con la dedizione quotidiana. Realtà che raccontano una storia vera, radicata nel territorio, capace di guardare al futuro senza dimenticare le proprie origini. Confesercenti Piacenza crede con forza nella promozione del Made in Italy e, in modo ancora più diretto, del Made in Piacenza.

Perché valorizzare il territorio significa dare voce alle sue imprese, rafforzarne l’identità e riconoscere quel sigillo di qualità che le contraddistingue. È un impegno che portiamo avanti ogni giorno: sostenere, promuovere, raccontare le nostre aziende, affinché il valore che esprimono venga riconosciuto sempre di più, sia a livello locale che nazionale.

Questo è il nostro compito, ma anche la nostra responsabilità. E soprattutto, questo è il nostro orgoglio. Grazie a tutti gli imprenditori che, ogni giorno, con il loro lavoro, continuano a promuovere e a difendere l’eccellenza del Made in Italy. Perché è attraverso di loro che il nostro territorio vive, cresce e si distingue.

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