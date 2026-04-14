Edilizia, le costruzioni a Piacenza nel 2025 all’insegna della stabilità

Si sono chiusi all’insegna di una sostanziale stabilità i valori espressi nel 2025 dalle imprese industriali piacentine impegnate nel settore delle costruzioni.
A fronte di un andamento dei volumi produttivi che ha replicato quello del 2024, sul fatturato si è registrata una lievissima flessione, limitata allo 0,5%.
Il risultato appare al di sotto della media regionale (+0,2), ma decisamente migliore di quello che si è riscontrato nelle altre province in cui opera la Camera di Commercio dell’Emilia, con Parma a -7,5% e Reggio Emilia a -2,9%.
Sono proprio le analisi dell’Ufficio Studi della Camera di commercio dell’Emilia – sulle piccole e medie imprese fino a 500 dipendenti – a evidenziare che le industrie piacentine delle costruzioni hanno segnalato stabilità del fatturato nel 61% dei casi, 17% aumenti e 26% un calo.
Anche per l’artigianato piacentino del comparto costruzioni si è registrato un calo di fatturato dello 0,5%, rispetto allo stesso periodo del 2024; un valore, in questo caso, migliore di quello medio regionale, risultato in diminuzione dello 0,9%.
Sempre a proposito di volume d’affari, le variazioni rispetto a dicembre 2024 evidenziano la crescita nel 17% del totale del campione delle imprese, con stabilità evidenziata per il 57% e un calo per il 26% dei casi.