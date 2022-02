Elezioni comunali, sempre fitto il “mistero” sulle candidature: si rafforza l’ipotesi Massimo Castelli per il centrosinistra

Il mondo della politica piacentina inizia a muoversi in vista delle elezioni comunali 2022 che si terranno nel corso della prossima primavera, in una data compresa tra il 15 aprile e il 15 giugno. Complessivamente, considerando tutte le regioni, sono interessati gli elettori di 970 comuni. In provincia di Piacenza si voterà in cinque comuni: nel capoluogo, a Bettola con il sindaco uscente Paolo Negri, Carpaneto con Andrea Arfani, Villanova sull’Arda con Romano Freddi, Monticelli con Gimmi Distante.

Per quanto riguarda Piacenza capoluogo, resta ancora da scoprire se l’attuale sindaco Patrizia Barbieri si ricandiderà dal momento che a fine dicembre il primo cittadino aveva spiegato di volersi ritagliare ancora un po’ di tempo per prendere una decisione: “Sono stati anni molto impegnativi, uno ci pensa anche un attimo, ho chiesto un po’ di tempo per prendere una decisione”, aveva detto.

Anche nel centrosinistra le strade non sono chiare per quanto riguarda la scelta del candidato. Nelle ultime settimane si era fatto il nome di Massimo Castelli, attuale sindaco di Cerignale. Nei giorni scorsi alcuni cittadini vicini alla sinistra avevano avviato una raccolta firme nel tentavo di convincerlo a scendere in campo, ben 211 le sottoscrizioni.

“Esperienza, carattere, sensibilità, visione del futuro, capacità di ascoltare le persone e capacità di decidere nel loro interesse, nel loro reale, concreto interesse al di là delle dinamiche di partito. Questo serve a Piacenza. Serve un sindaco forte, dirompente, senza fronzoli, che arrivi dalla comunità e che sia abituato a lavorare duro per la comunità. La città ne ha bisogno come l’aria, in questo periodo più che mai; e siamo convinti di avere “in casa” la persona giusta: Massimo Castelli”.

Altro nome che ha iniziato a circolare è quello di Stefano Cugini ma, come detto, si tratta per ora solo di indiscrezioni.