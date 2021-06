Si ferisce a una gamba durante l’escursione a San Salvatore, soccorsi difficili.

Una donna di 86 anni residente a Napoli nel pomeriggio di oggi è andata a fare una passeggiata con la figlia, anche per trovare un po’ di refrigerio, sul fiume Trebbia. Nello specifico nella frazione di San Salvatore comune di Corte Brugnatella (PC).

L’accesso è possibile attraverso un cancello, camminando su un sentiero, che dopo l’alluvione del 2015 è diventato moto impervio, che corre in discesa verso il greto del fiume dove vi è una spiaggetta, per altro molto frequentata. Lungo il tratto di sentiero la donna a è caduta riportando un doloroso trauma alla gamba che non lue ha più consentito di proseguire.

Sono circa le 14.30 quando la figlia attiva il 118 che invia sul posto l’ambulanza e la quadra del Soccorso Alpino e Speleologico stazione M.te. Alfeo e i vvf di Bobbio. Sul posto dopo valutazione da parte del personale sanitario, alla paziente è stato immobilizzato l’arto infortunato e con la barella toboga è stata trasportata, dal personale del CNSAS e dai VVF fino alla strada e portata dall’ambulanza all’ospedale di Bobbio